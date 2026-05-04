عالمية

واشنطن: نسيطر على هرمز بالكامل.. ونطالب الصين بدعم فتح المضيق

2026/05/04
202603301239583958 105

قال وزير الخزانة في الولايات المتحدة إن بلاده تعمل على فتح مضيق هرمز وتسيطر عليه “بشكل مطلق”، مؤكدًا أن إيران لا تسيطر على المضيق.
ويعكس هذا التصريح تمسك واشنطن بدورها في تأمين الممرات البحرية الحيوية، في ظل التوترات المتصاعدة.
رسائل طمأنة لأسواق النفط ودعوة للصين
أعرب الوزير عن ثقته في أن أسواق النفط ستحظى بإمدادات جيدة، رغم الاضطرابات الحالية، في محاولة لطمأنة الأسواق العالمية.
كما دعا الصين إلى الانضمام إلى الجهود الدولية لفتح المضيق، في إشارة إلى أهمية التنسيق بين القوى الكبرى لضمان استقرار التجارة العالمية

اليوم السابع

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/05/04