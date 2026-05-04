واشنطن: نسيطر على هرمز بالكامل.. ونطالب الصين بدعم فتح المضيق

قال وزير الخزانة في الولايات المتحدة إن بلاده تعمل على فتح مضيق هرمز وتسيطر عليه “بشكل مطلق”، مؤكدًا أن إيران لا تسيطر على المضيق.

ويعكس هذا التصريح تمسك واشنطن بدورها في تأمين الممرات البحرية الحيوية، في ظل التوترات المتصاعدة.

رسائل طمأنة لأسواق النفط ودعوة للصين

أعرب الوزير عن ثقته في أن أسواق النفط ستحظى بإمدادات جيدة، رغم الاضطرابات الحالية، في محاولة لطمأنة الأسواق العالمية.

كما دعا الصين إلى الانضمام إلى الجهود الدولية لفتح المضيق، في إشارة إلى أهمية التنسيق بين القوى الكبرى لضمان استقرار التجارة العالمية

