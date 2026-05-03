الرضا عن ترامب فى أدنى مستوى.. وحظوظ الجمهوريين تتراجع قبل انتخابات 2026

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة واشنطن بوست بالتعاون مع شبكة ABC الإخبارية ، أن نسبة عدم الرضا عن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بلغت مستوى قياسياً جديداً.

ويتمتع الديمقراطيون الآن بتقدم خمس نقاط في دعم الكونجرس، بعد أن كانت نقطتين فقط في فبراير.

وأوضحت الصحيفة، أن الحزب الجمهورى يواجه مناخاً سياسياً متدهوراً قبل ستة أشهر من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث يشعر الأمريكيون عموماً باستياء واسع النطاق من قيادة الرئيس دونالد ترامب للحرب على إيران وقضايا رئيسية أخرى، في حين أن الناخبين الديمقراطيين أكثر حماساً للتصويت.

