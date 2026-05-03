الدولار ينهى تعاملات اليوم على تراجع فى جميع البنوك المصرية

اختتم سعر الدولارالأمريكى أمام الجنيه المصرى تعاملات اليوم الأحد 3 مايو 2026، على تراجع فى كافة البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 53.47 جنيه للشراء، 53.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري، 53.45 جنيه للشراء، 53.59 جنيه للبيع، و فى البنك التجاري الدولي عند 53.47 جنيه للشراء، 53.57 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 53.47 جنيه للشراء، 53.57 جنيه للبيع.

وسعر الدولار في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

– 53.45 جنيه للشراء.

– 53.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

– 53.47 جنيه للشراء.

– 53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

– 53.47 جنيه للشراء.

– 53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

– 53.47 جنيه للشراء.

– 53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib”

– 53.47 جنيه للشراء.

– 53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

– 53.45 جنيه للشراء.

– 53.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرى الخليجى

– 53.47 جنيه للشراء.

– 53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

– 53.47 جنيه للشراء.

– 53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

– 53.47 جنيه للشراء.

– 53.57 جنيه للبيع.

اليوم السابع