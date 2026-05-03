أمريكا تخطط لحصار طويل.. وإيران تهدد برد غير مسبوق

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أمريكيين أنَّ ترمب أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لحصار مطول للموانئ الإيرانيَّة، فيما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن مصدر أمني إيراني قوله: إنَّ طهران تهدد «بعمل عسكري غير مسبوق» ضد الاحتجاز المستمر للسفن المرتبطة بها من قبل الولايات المتحدة.

وأكَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض حضرها الملك تشارلز الثالث، أنَّ الولايات المتحدة «هزمت إيران عسكريًّا».

وقال الرئيس الأمريكي خلال العشاء: «نبذل بعض الجهود في الشرق الأوسط حاليًّا، ونحقق نتائج جيدة جدًّا».

وأضاف: «هزمنا هذا الخصم عسكريًّا، ولن نسمح له أبدًا بامتلاك سلاح نووي… تشارلز يتفق معي في ذلك أكثر مني شخصيًّا».وفي خطاب ألقاه أمام الكونغرس في وقت سابق، لم يُشِر تشارلز صراحة إلى الحرب الإيرانيَّة، ولكنه أشار إلى انتقادات ترمب لحلف شمال الأطلسي، وسلَّط الضوء على أهميَّة استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، ومخاطر سياسة الانعزال.

من جهته ذكر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أنَّ حكومته تواصل جهودها للمساعدة في تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتابع شريف إنَّ وزير خارجية إيران عباس عراقجي زار باكستان في عطلة نهاية الأسبوع، وسط وقف إطلاق النار؛ حيث جرت جولة مطولة أخرى من المحادثات بين إيران وباكستان.

وقال شريف إنَّ عراقجي تحدَّث إليه هاتفيًّا قبل مغادرته إلى موسكو؛ حيث «أكد لي أنه بعد مشاورات مع قيادته، سيرد في أقرب وقت ممكن»، ولم يحدد شريف طبيعة رد عراقجي، لكن باكستان ذكرت أنَّها تسعى لاستضافة جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

