مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية يلتقي المندوب الدائم

التقى مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، د. أمجد فريد الطيب اليوم بمقر بعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المندوب الدائم للمملكة السفير عبدالعزيز الواصل.

وأوضح د. أمجد في منشور صحفي على منصة (اكس) اليوم أنه نقل للسفير تقدير شعب وحكومة السودان للمواقف الأخوية التي ظلت تضطلع بها المملكة العربية السعودية تجاه السودان، وللدعم السياسي والإنساني المتواصل الذي ظلت تقدمه المملكة للسودان، بما يليق بمكانة المملكة الكبيرة ودورها الايجابي المسؤول في المنطقة.

واعرب عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية من أجل المساهمة في إنهاء الحرب في السودان، ولا سيما جهود صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في دعم مسارات الحل السلمي وخصوصا دوره في توضيح طبيعة الأزمة السودانية لدى الحكومة الامريكية في زيارته الاخيرة.

‏واشار الى ان الاجتماع تناول تطورات الأوضاع في السودان، واستمرار الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في السودان وعدم تنفيذها للعهود والمواثيق التي يتم الاتفاق عليها وابرامها كما حدث في اتفاق جدة وما يمثله ذلك من عائق أساسي أمام جهود ايقاف الحرب وانهاء معاناة السودانيين.

‏وتابع ” ناقشنا حرب السرديات وحملات التضليل التي تسعى بعض الأطراف إلى ترويجها بشأن الحكومة السودانية وطبيعة الحرب في السودان”.

واضاف وجدتُ لدى سعادة السفير فهماً دقيقاً لطبيعة هذه الحملات ومن يقف خلفها، وإدراكاً واضحاً لمحاولات التشويش على حقائق الأزمة، وخلق واقع بديل يحاول تبرير الحرب ومواقف القوى التي تقف خلف دعمها، وينعكس هذا الفهم في المواقف السعودية المتزنة والواضحة تجاه حل الازمة وانهاء الحرب في السودان.

