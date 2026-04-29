اتهام مدير FBI السابق بمحاولة اغتيال ترامب.. والدليل شفرة سرية على الشاطئ

تم توجيه اتهام إلى جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، يتعلق بصورة لأصداف بحرية يقول مسئولون انها تهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في ثاني محاولة من الإدارة لمقاضاة احد ابرز خصومه السياسيين، وفقا لمصادر لشبكة سى إن إن

لائحة الاتهام ترتكز على صورة نشرها كومي على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر اصداف على شاطئ تشكل الرقمين 86 و 47 وكتب في تعليق الصورة: تشكيلة أصداف رائعة خلال نزهتي على الشاطئ، وبعد نشره الصورة مباشرة، شنّ الجمهوريون ومسؤولو الإدارة هجومًا على كومي، واصفين ما نشره بأنه تهديد بالقتل، فعند استخدام الرقم 86 في اللهجة العامية، فإنه يُشير إلى التخلص من شيء ما أو رميه وترامب هو الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

وتشمل التهم، التي أقرتها هيئة محلفين كبرى في المنطقة الشرقية من ولاية كارولاينا الشمالية، حيث يزعم أن كومي التقط الصورة، توجيه تهديد ضد الرئيس ونقل تهديد عبر الولايات، فيما رد كومي على لائحة الاتهام، الثلاثاء، في مقطع فيديو نشر على حسابه في منصة “سبستاك”، قائلا: ما زلت بريئًا ما زلت غير خائف وما زلتُ أؤمن باستقلال القضاء الفيدرالي، فلنبدأ إذن.

وتمثل هذه القضية الجديدة محاولة متجددة لتلبية مطالب ترامب بالتحقيق مع خصومه، بمن فيهم كومي، الذي يعتبره قائداً رئيسياً فيما يراه مسعى لـتسخير النظام القضائي ضده وتأتي القضية بعد أقل من شهر من إقالة الرئيس للمدعية العامة بام بوندي.

ويتولى تود بلانش، كبير مساعدي بوندي والمحامي الشخصي السابق لترامب، قيادة القسم حاليًا، وسارع إلى اتخاذ إجراءات بشأن القضايا التي طالب بها الرئيس علنًا وقال في مؤتمر صحفي: مع أن هذه القضية فريدة من نوعها، وهذه لائحة الاتهام لافتة للنظر بسبب اسم المتهم، إلا أن سلوكه المزعوم هو من النوع الذي لن نتسامح معه أبدًا وسنحقق فيه دائمًا

تشير سجلات المحكمة إلى صدور مذكرة توقيف بحق كومى، لكن هذا لا يعني بالضرورة قرب الاعتقال كما يحتمل أن يسمح لكومى بتسليم نفسه وقد وضعت سوابق المحكمة العليا معايير صارمة للإدانة فى قضايا التهديد من هذا النوع، وكان المدعون العامون السابقون وخبراء التعديل الأول للدستور الأمريكى على حد سواء متشككين للغاية فى نجاح هذه المحاكمة الجديدة.

