«الأضعف تاريخيا».. مسؤول إماراتى ينتقد أداء دول مجلس التعاون الخليجى تجاه الهجمات الإيرانية

تطرق مستشار رئيس الإمارات، أنور قرقاش، إلى طبيعة الهجوم الإيرانى الذى استهدف دول الخليج، مؤكداً أنه «كان مخططاً له منذ فترة طويلة، وليس ردّ فعل على تطورات آنية».وجه أنور قرقاش المستشار الدبلوماسى لرئيس دولة الإمارات، الاثنين، انتقاداً لاذعاً لموقف دول مجلس التعاون الخليجى من الهجمات الإيرانية على أراضيها، واصفاً إياه بأنه «الأضعف تاريخياً»، فى وقت دعا فيه إلى مراجعة شاملة لسياسات الاحتواء التى انتهجتها دول الخليج تجاه طهران طوال السنوات الماضية.وقال قرقاش خلال مؤتمر صحافى عُقد فى دبى إن دول المجلس الست – السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وعمان – كانت قد أسست هذا التكتل عام 1981 «كجزء من أخطار بداية الحرب العراقية الإيرانية وقراءتنا لموضوع تصدير الثورة»، مذكراً بأن الدول الأعضاء وقّعت فى عام 2000 اتفاقية دفاع مشترك يفترض أن تشكل مظلة أمنية جماعية.وأضاف المسؤول الإماراتى: «للأسف موقف مجلس التعاون كان الأضعف تاريخياً، بحساب طبيعة الهجوم وطبيعة التهديد الذى ينال الكل».وأقرّ بأن دول المجلس «دعمت بعضها لوجستياً» خلال الأزمة، لكنه استدرك قائلاً: «من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية أعتقد أن الموقف كان الأضعف تاريخياً».وفى مقارنة لافتة بين المؤسستين العربيتين، قال قرقاش: «أتوقع مثل هذا الموقف الضعيف من الجامعة العربية ولا أستغربه، لكننى لا أتوقعه من مجلس التعاون وأستغربه».وتطرق المستشار الدبلوماسى إلى طبيعة الهجوم الإيرانى الذى استهدف دول الخليج، مؤكداً أنه «كان مخططاً له منذ فترة طويلة، وليس ردّ فعل على تطورات آنية».وشدد على أن «شراسة العدوان الإيرانى وحماقته لم تكونا متوقعتين»، مشيراً إلى أن طبيعة الهجوم تعكس «توجّهاً استراتيجياً مدروساً» يستدعى قراءة أعمق لسلوك إيران فى المنطقة.

واعترف قرقاش بأن العلاقات مع إيران كانت دائماً «صعبة»، موضحاً أن «كل دولة خليجية كانت لها سياسة احتواء لإيران… سواء كان هذا الاحتواء من خلال دور وسيط أو التشارك مثلاً فى حقول طاقة أو من خلال اتفاق استراتيجى أو مثل حالة الإمارات من خلال علاقات تجارية».

لكنه خلص إلى نتيجة قاطعة بقوله: «سياسات الاحتواء هذه فشلت فشلاً ذريعاً ونحن اليوم أمام مراجعة مهمة».

المصري اليوم