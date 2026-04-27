صحفي سعودي بارز يكشف لأول مرة عن دعم مصري عسكري للخليج

علق الصحفي السعودي الشهير عبد الرحمن الراشد، على الجدل الدائر في الأوساط الخليجية بشأن الموقف المصري من حرب إيران والهجمات على دول الخليج، مؤكدا أنْ لا مصلحة في “خسارة مصر”.وقال الراشد في بودكاست “مزيج”، إن مصر دولة كبيرة ومركزية ومهمة للغاية من الناحية الجيوسياسية، وأن الخليج سيجدها إلى جانبه كلما تعقدت الأزمة التي لا يعرف أحد إلى متى ستستمر.وتحدث الراشد عن وجود “موقف عسكري مصري جيد” من الحرب الحالية، لكنه لم يتطرق إلى أية تفاصيل مكتفيا بالحديث عن الأمور السياسية، وقال: “سمعت أن هناك موقف عسكري مصري كويس، وهم ما حكوا عنه ولن أحكي عنه أنا”.وأضاف أن الهجوم على مصر بداعي عدم اتخاذها موقفا مناسبا من الهجمات على الخليج، من حيث الدعوة لمؤتمر قمة واتخاذ موقف من إيران وكذلك دور الجامعة العربية، متابعا: “حتى لو اتخذوا مواقف من هذا النوع لم يكن ليحل المشكلة مع إيران لأن موضوع الحرب مع إيران معقد لوجود أمريكا وإسرائيل”.وشدد على أن “الموقف المصري مهم متى يكون معك، ولا يجب استعجال المواقف لأننا لا نعرف ما تستغرقه الأزمة شهر أو سنة، ولا توجد مصلحة في خسارة مصر، ما نقدر”.

وواصل قائلا: “طول بالك، وهتشوف المصريين غالبا سيكونوا معك كلما تعقدت القضية، وأنت تحتاجهم إذا تعقدت القضية أما الآن فلا تحتاج الموقف المصري اليوم على الإطلاق”.

ودعا إلى عدم “فتح جبهتين” في آن واحد في ظل مواجهة دول الخليج هجمات إيرانية، قائلا: “الآن توجد جبهة إيران ولا توجد مصلحة في فتح جبهة ثانية وهي جبهة عربية، ولا توجد مصلحة في الدخول في خلافات مع دول ليست ضدك”.

المصدر: RT