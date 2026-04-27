كوريا الشمالية تفتتح نصبا تذكاريا لجنودها القتلى فى الحرب الروسية

افتتحت كوريا الشمالية، نصبا تذكاريا لتكريم جنودها الذين قتلوا أثناء مشاركتهم إلى جانب روسيا فى الحرب ضد أوكرانيا.

تعزيز التعاون بين بيونج يانج وموسكو

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن قادة بيونج يانج وروسيا تعهدوا ببذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون بين الجانبين، خلال الحفل الذى أقيم في العاصمة الكورية الشمالية بمناسبة مرور عام على انتهاء عملية تحرير منطقة كورسك.

وشارك في الحفل الزعيم كيم جونج أون إلى جانب كوادر قيادية من الحزب الحاكم والحكومة والقوات المسلحة الشمالية وضباط وجنود وحدات العمليات الخارجية، وكذلك أعضاء الوفد الرسمي للاتحاد الروسي، بمن فيهم رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ووزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، وموظفو السفارة الروسية في بيونج يانج.

دعم كوري شمالي للحرب الروسية

بدوره .. أكد الزعيم الكوري الشمالي مجددا دعم بلاده للحرب الروسية على أوكرانيا كما تعهد بتقديم المساعدة إلى موسكو من أجل تحقيق النصر في حربها.

وتعمل كوريا الشمالية وروسيا على تعميق التعاون العسكري منذ أن وقع كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدة دفاع متبادل في بيونج يانج في يونيو 2024.

