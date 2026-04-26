بمساعدة “ميثوس”.. “موزيلا” تكتشف وتصلح 271 ثغرة في متصفح فايرفوكس

تمكنت شركة موزيلا من اكتشاف وإصلاح 271 ثغرة في متصفحها “فايرفوكس” باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي “ميثوس”، الذي كشفت عنه شركة أنثروبيك في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يتمتع بقدرات فائقة في اكتشاف ثغرات الأمن السيبراني.

وبالنظر إلى قدراته، أتاحت “أنثروبيك” نموذج “ميثوس” لـ”مجموعة محدودة من شركاء الصناعة الرئيسيين”، لكن ذلك تسبب في احتدام نقاش حول ما إذا كان يجب على الشركة التوسع في نشره حتى تتمكن مختلف الشركات والجهات من تجنب آثاره المقلقة.

وكتبت “موزيلا”، في منشور على مدونتها يوم الثلاثاء، أن الوصول المُبكر إلى “ميثوس” ساعدها في تحديد 271 ثغرة أمنية مُسبقًا في إصدار فايرفوكس 150 الذي صدر هذا الأسبوع، بحسب تقرير لموقع “Ars Technica” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه “العربية Business”.

وكانت النتائج بالغة الأهمية لدرجة دفعت بوبي هولي، كبير مسؤولي التكنولوجيا في “فايرفوكس”، إلى التعبير عن حماسه قائلًا إنه في المعركة المستمرة بين المُهاجمين السيبرانيين والدفاعات السيبرانية “أصبح لدى المُدافعين أخيرًا فرصة للفوز بشكل حاسم”.

ولم يدخل هولي في تفاصيل حول مدى خطورة مئات الثغرات التي اكتشفها نموذج “ميثوس” من خلال تحليل الكود المصدري غير المُعلن للإصدار الجديد من فايرفوكس. لكنه أشار، على سبيل المقارنة، إلى أن نموذج “Opus 4.6” من “أنثروبيك” اكتشف فقط 22 ثغرة حساسة أمنيًا عند تحليل إصدار فايرفوكس 148 الشهر الماضي.

وأشار هولي إلى أن الثغرات التي حددها “ميثوس” كان من الممكن اكتشافها أيضًا إما بتقنيات “الاختبار العشوائي” الآلية أو من خلال تكليف باحث أمني مُحترف بتحليل الشفرة المصدرية المعقدة للمتصفح.

وأضاف هولي أن استخدام “ميثوس” أغنى في كثير من الحالات عن الحاجة إلى “تكريس شهور طويلة من الجهد البشري المُكلف للعثور على ثغرة واحدة”.

وأوضح هولي أن أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل “ميثوس”، ترجح من خلال تحديد الثغرات بكفاءة عالية كفة الأمن السيبراني لصالح المُدافعين، الذين يستفيدون من انخفاض تكلفة اكتشاف الثغرات الأمنية.

وأضاف: “قبل بضعة أشهر فقط كانت الحواسيب غير قادرة تمامًا على القيام بذلك، أما الآن فهي تتفوق فيه”.

ورأى أن “ميثوس” يتمتع بقدرات تضاهي إلى حد كبير أفضل ما يقدمه باحثو الأمن في العالم، مشيرًا إلى أن لدى الشركة سنوات طويلة من الخبرة في تحليل عمل نخبة الباحثين الأمنيين.

وفي مقابلة مع مجلة “وايرد”، قال هولي إنه من الآن فصاعدًا فإن هذا النوع من تحليل الثغرات بمساعدة الذكاء الاصطناعي هو أمر “سيتعين على كل برنامج التعامل معه”، لأن كل برنامج يحتوي على عدد كبير من الأخطاء المخفية تحت السطح والتي أصبح من الممكن الآن اكتشافها.

وأضاف أنه رغم احتمال أن تتمكن نماذج مستقبلية أكثر تقدمًا من “أنثروبيك” من العثور على أخطاء لا تستطيع النماذج الحالية اكتشافها، فإنه واثق من أنه “على الأقل بالنسبة لفايرفوكس، وبفضل امتلاكنا بداية مبكرة، فقد تجاوزنا المرحلة الصعبة”.

