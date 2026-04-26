أدوات رقابة أبوية جديدة بميتا لمتابعة تفاعل المراهقين مع الذكاء الاصطناعى

يُعدّ الذكاء الاصطناعي أداةً مفيدة، ولكن إذا اعتمد عليه الأطفال لإنجاز واجباتهم المدرسية أو للتعبير عن مشاعرهم والانخراط في محادثات مستمرة، فهناك خطرٌ من الضرر، إذ قد لا يكونون ناضجين بما يكفي لفهم حدوده تمامًا، ويبدو أن ميتا تعمل على معالجة هذه المشكلة.

فقد طرحت الشركة العملاقة مؤخرًا أدوات إشراف أبوية جديدة تُمكّن الآباء من الاطلاع على أنواع المحادثات التي يجريها أبناؤهم المراهقون مع مساعد الذكاء الاصطناعي، ويُضيف التحديث علامة تبويب جديدة بعنوان “إحصاءات”، حيث يُمكن للآباء الاطلاع على المواضيع التي سأل عنها أبناؤهم المراهقون ميتا خلال الأيام السبعة الماضية.

وتتوفر أدوات الإشراف الجديدة حاليًا في أسواق مُحددة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والبرازيل، أما في الهند، فمن المتوقع أن تُتاح في الأسابيع القادمة بالتزامن مع الإطلاق العالمي.

تتوفر هذه الميزة في الدول المذكورة، عبر منصات ميتا، بما في ذلك فيسبوك وماسنجر وإنستغرام، ومع ذلك، فهي تأتي مع بعض القيود، بدلاً من عرض المحادثات كاملةً، تُبرز الأداة فئات عامة مثل المدرسة والترفيه ونمط الحياة والصحة والرفاهية، مما يمنح الآباء فهمًا أوسع لتفاعلات أبنائهم المراهقين مع الحفاظ على خصوصيتهم.

تحديث جديد لحماية المراهقين

تُشير ميتا إلى أن التحديث جزء من جهودها المستمرة لجعل تجارب الذكاء الاصطناعي أكثر أمانًا وملاءمةً لأعمار المستخدمين الأصغر سنًا، صُممت أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتتوافق مع معايير المحتوى المشابهة لتصنيفات الأفلام لمن هم فوق 13 عامًا، مما يعني أن بعض الاستفسارات الحساسة قد لا تتلقى ردودًا مباشرة، مع ذلك، سيظل بإمكان الآباء الاطلاع على موضوع هذه الاستفسارات من خلال علامة تبويب “الإحصاءات”.

تعمل الشركة أيضًا على تطوير إجراءات أمان إضافية، تشمل تنبيهات تُخطر أولياء الأمور في حال محاولة المراهقين الانخراط في محادثات تتعلق بإيذاء النفس أو الانتحار، تهدف هذه الميزات إلى توفير إشراف استباقي أكثر فعالية مع دعم سلامة المراهقين على الإنترنت.

ولمساعدة أولياء الأمور على فهم نقاشات الذكاء الاصطناعي، تعاونت ميتا مع خبراء لتقديم أدوات لبدء الحوار – أسئلة مُوجّهة مصممة لتشجيع حوار مفتوح وغير متحيز بين أولياء الأمور والمراهقين، يمكن الوصول إلى هذه الموارد عبر مركز العائلة.

إلى جانب هذه التحديثات، أعلنت ميتا عن مجلس خبراء جديد معني برفاهية الذكاء الاصطناعي، يضم متخصصين في الصحة النفسية وسلامة الشباب والذكاء الاصطناعي المسؤول، سيقدم المجلس ملاحظات مستمرة للمساهمة في تطوير تجارب ذكاء اصطناعي أكثر أمانًا وفعالية للمراهقين.

