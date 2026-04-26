يوتيوب تى فى يطرح ترقية كبيرة لميزة “العرض المتعدد” (Multiview)

بدأت منصة يوتيوب تي في (YouTube TV) في طرح تحديث جديد ومهم لميزة العرض المتعدد (Multiview)، والتي تتيح للمستخدمين مشاهدة حتى أربعة بثوث مباشرة في وقت واحد على شاشة واحدة، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المشاهدة وجعلها أكثر مرونة وتخصيصًا.

في السابق، كانت هذه الميزة محدودة بمجموعات قنوات جاهزة يحددها يوتيوب مسبقًا، وغالبًا ما كانت تركز على الأحداث الرياضية فقط ، أما الآن فقد أصبح بالإمكان اختيار القنوات يدويًا من مكتبة يوتيوب تي في بالكامل، مما يمنح المستخدم حرية أكبر فى تصميم تجربة المشاهدة الخاصة به.

التحديث الجديد يقدم واجهة محسّنة تسمح بتصفح القنوات حسب الفئات المختلفة مثل الرياضة والأخبار والأفلام والبرامج التلفزيونية، مع إمكانية إضافة أي بث مباشر إلى شبكة العرض المتعدد بسهولة ، ويمكن تشغيل حتى أربعة بثوث في وقت واحد، وهو ما يجعل التجربة أكثر تفاعلية خاصة أثناء متابعة الأحداث المباشرة.

وتتوفر هذه الميزة على أجهزة البث المختلفة مثل Google TV وRoku وApple TV، وتعمل بشكل أفضل على الشاشات الكبيرة التي تسمح بعرض عدة بثوث دون التأثير على وضوح الصورة أو التفاصيل.

أما طريقة الاستخدام فهي بسيطة ، إذ يمكن فتح أي بث مباشر داخل التطبيق ثم اختيار خيار “إضافة إلى العرض المتعدد ” ، لتظهر بعدها واجهة جديدة تتيح اختيار القنوات المراد مشاهدتها معًا.

ويتم طرح هذا التحديث بشكل تدريجي، ما يعني أنه قد لا يصل لجميع المستخدمين في نفس الوقت، لكنه يمثل خطوة واضحة من يوتيوب نحو تطوير تجربة مشاهدة أكثر ذكاءً ومرونة.

