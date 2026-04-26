وسادة يابانية ذكية تغير وضعية النوم وتحسن الشعور عند الاستيقاظ

تقدم وسادة يابانية ذاتية التعديل حلا مبتكرا لتحسين جودة النوم، إذ تعمل بضغطة زر واحدة على تغيير وضعية الرأس والجسم بلطف طوال الليل دون إيقاظ المستخدم، وتهدف هذه التقنية إلى الحد من المشكلات الصحية المرتبطة بالخمول أثناء النوم، خاصة مع التقدم فى العمر، حيث تتأثر الراحة وجودة النوم والآلام المزمنة بوضعية الجسم خلال الليل، فى وقت تبقى فيه قدرة الإنسان على التحكم فى هذه الوضعيات محدودة.

تطوير الوسادة وخلفية ابتكارها

جاءت فكرة وسادة ميراكورو على يد يوكيداى تاكينوتشى، مؤسس احدى العلامات التجارية، الذى سعى إلى إيجاد وسيلة تساعده على الاستيقاظ بشعور أقل بالتعب، وأوضح أنه أسس علامته بهدف تقديم أساليب أكثر كفاءة وبأسعار مناسبة للاسترخاء دون الاعتماد على مهارات المعالجين فقط، وخلال سنوات قليلة، تحولت العلامة إلى شبكة تضم مئات الفروع، ثم توسعت لتشمل أكثر من 600 متجر فى مختلف أنحاء اليابان، ورغم هذا النجاح، ظل يتساءل عن سبب استمرار شعور كثيرين بالثقل وعدم التعافى الكامل بعد النوم، بحسب newatlas.

آلية عمل الوسادة وتقنياتها الذكية

تعتمد وسادة ميراكورو على 6 حجرات هوائية متعددة الاتجاهات، تنتفخ وتفرغ بشكل تدريجى لتعديل وضعية الرأس أثناء النوم، ولا تحتاج الوسادة إلى تطبيقات أو إعدادات مسبقة، حيث توجد جميع المكونات الكهربائية فى وحدة تحكم خارجية بجانب السرير، بينما تحتوى الوسادة نفسها على الأكياس الهوائية فقط، وتعمل هذه الآلية على تغيير نقاط الضغط بشكل طفيف وهادئ طوال الليل، دون إحداث أى إزعاج للمستخدم أو لمن يشاركه النوم.

الخصائص وردود الفعل والإطلاق التجارى

صممت الوسادة لتناسب النوم على الظهر أو الجانب، وتساعد على الاستيقاظ بشعور من الانتعاش دون الإحساس بالثقل، وتشير الشركة إلى أن الاختبارات الأولية للنموذج حظيت بردود فعل إيجابية من المستخدمين، كما لاقت اهتماما واسعا خلال إطلاقها عبر احدى المنصات، حيث دعمها أكثر من 220 شخصا تمهيدا لطرحها فى يونيو، وتزن الوسادة نحو 4.2 كيلوجرام 9.3 رطل، وتعمل بمستوى ضوضاء أقل من 50 ديسيبل، وتم تخصيص 100 وحدة من أصل 1000 بسعر 261 دولارا أمريكيا بخصم 40% قبل الشحن، مع توفير خدمة الشحن إلى مختلف أنحاء العالم.

