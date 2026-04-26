كيفية إنشاء كلمات مرور آمنة فى 6 خطوات بسيطة

يستخدم الكثير منا عشرات كلمات المرور المختلفة يوميًا، من الخدمات المصرفية الإلكترونية إلى حسابات التواصل الاجتماعي، لكن التهاون في استخدام كلمات المرور قد يُسبب كارثة أمنية.

وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، كشف الخبراء الآن عن أفضل طريقة لإنشاء كلمات مرور آمنة تمامًا تحميك من المجرمين، وينصحون بعدم إعادة استخدام كلمات المرور القديمة أو تدوين بيانات تسجيل الدخول.

قال المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC)، التابع لوكالة الاستخبارات البريطانية (GCHQ)، إنه قد حان الوقت للتخلي عن كلمات المرور نهائيًا، وأعلن المركز أنه يُجري “مراجعة شاملة لممارسات استمرت لعقود” من خلال نصح المستخدمين بالتوقف عن الاعتماد على كلمات المرور والبدء باستخدام مفاتيح الوصول بدلًا منها.

ومع ذلك هذه أهم النصائح لإنشاء كلمات مرور آمنة تمامًا للحفاظ على أمانكم على الإنترنت.

