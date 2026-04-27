كيفية تفعيل وضع “التبويبات العمودية” فى جوجل كروم.. خطوات

في ظل تزايد عدد التبويبات التي يفتحها المستخدمون يوميًا أثناء تصفح الإنترنت، أصبح من الصعب إدارة هذه التبويبات بشكل فعال، خاصة على الشاشات الصغيرة أو أثناء العمل على مهام متعددة، لذلك بدأت شركات المتصفحات في تطوير حلول جديدة، من بينها وضع “التبويبات العمودية”، الذي يغير طريقة عرض التبويبات من الأعلى إلى الجانب، لتسهيل الوصول والتنظيم.

ويُعد متصفح Google Chrome من أبرز المتصفحات التي بدأت في اختبار هذا النوع من الميزات، رغم أنها لا تزال غير مفعلة بشكل افتراضي لجميع المستخدمين حتى الآن.

ما هو وضع التبويبات العمودية؟

وضع التبويبات العمودية هو أسلوب عرض جديد ينقل التبويبات من الشريط العلوي التقليدي إلى قائمة جانبية، غالبًا على يسار الشاشة، هذا التصميم يمنح المستخدم رؤية أوضح لعناوين الصفحات، خاصة عند فتح عدد كبير من التبويبات، كما يسهل التنقل بينها دون الحاجة إلى تصغير الأسماء أو التمرير الأفقي.

خطوات تفعيل التبويبات العمودية في جوجل كروم

حتى الآن، تتوفر هذه الميزة بشكل تجريبي داخل إعدادات Chrome المخفية، ويمكن تفعيلها عبر الخطوات التالية:

أولًا، افتح متصفح Chrome، ثم اكتب في شريط العنوان:

chrome://flags

بعد ذلك، في مربع البحث داخل الصفحة، اكتب:

Vertical Tabs

ستظهر لك الميزة الخاصة بالتبويبات العمودية، قم بتغيير حالتها من “Default” إلى “Enabled”.

ثم اضغط على زر “Relaunch” لإعادة تشغيل المتصفح وتطبيق التغييرات.

بعد إعادة التشغيل، قد تلاحظ ظهور خيار جديد يسمح لك بنقل التبويبات إلى الجانب، أو قد تحتاج إلى تفعيلها من خلال قائمة التجارب حسب إصدار المتصفح لديك.

مميزات التبويبات العمودية

يوفر هذا الوضع تجربة استخدام أكثر تنظيمًا، خاصة للمستخدمين الذين يعتمدون على فتح عشرات التبويبات في وقت واحد، كما يساعد على تقليل الفوضى البصرية في الجزء العلوي من الشاشة، ويمنح مساحة أكبر لعرض محتوى الصفحات، كما يسهل قراءة عناوين التبويبات بشكل كامل، بدلًا من اختصارها في الشكل التقليدي، وهو ما يفيد في العمل البحثي أو متابعة عدة مواقع في نفس الوقت.

هل الميزة متاحة للجميع؟

رغم أهمية هذه الخاصية، إلا أنها لا تزال في مرحلة الاختبار داخل Chrome، وقد تختلف طريقة ظهورها أو تفعيلها من إصدار لآخر، أو حسب نظام التشغيل المستخدم، ومن المتوقع أن يتم طرحها رسميًا في التحديثات المستقبلية إذا أثبتت نجاحها بين المستخدمين.

بدائل متاحة حاليًا

في حال عدم ظهور الميزة لديك، يمكن الاعتماد على إضافات (Extensions) تقدم نفس الفكرة، أو استخدام متصفحات أخرى توفر التبويبات العمودية بشكل افتراضي، إلى حين اعتمادها رسميًا داخل Chrome.

