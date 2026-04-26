الخارجية الأمريكية: الكويت تفرج عن الصحفي أحمد شهاب الدين بتدخل من ترامب

أعلنت الخارجية الأمريكية أن السلطات الكويتية أفرجت عن الصحفي الأمريكي الكويتي الأصل أحمد شهاب الدين، بعد تدخل الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في وقت متأخر من الجمعة أنه تم إطلاق سراح شهاب الدين والسماح له بمغادرة الكويت. ولم تقدم الوزارة المزيد من التفاصيل لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وكان الصحفي البارز قد قضى أكثر من 50 يوما قيد الاحتجاز على خلفية تداوله مقاطع فيديو تتعلق بالحرب الدائرة في إيران.

ويحمل شهاب الدين جنسية مزدوجة أمريكية وكويتية، وسبق له العمل في قنوات إخبارية كبرى مثل سي إن إن وبي بي إس والجزيرة، إضافة إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وتشير المعلومات إلى أن الصحفي واجه اتهامات بنشر ما اعتبرته السلطات “أخبارا كاذبة”، وذلك بعد سفره إلى الكويت مطلع مارس الماضي لزيارة أفراد أسرته.

وكان شهاب الدين قد علق على حرب إيران عبر مدونته الشخصية، ونشر أيضا مقطع فيديو وثقته قناة سي إن إن يظهر لحظة تحطم طائرة حربية أمريكية في الكويت. يشار إلى أنه سبق أن تم ترشيح الصحفي لنيل جائزة “إيمي”، وهو يغطي باستمرار قضايا حقوق الإنسان.

المصدر: أ ب