ميتا تطلق حسابًا موحدًا لتبسيط الوصول إلى تطبيقاتها وأجهزتها وتعزيز الأمان

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق “حساب ميتا” المحسن، في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى توحيد تجربة المستخدمين عبر منظومتها الرقمية المتنامية، من خلال إنشاء نقطة مركزية واحدة تسهّل الوصول إلى تطبيقاتها وأجهزتها المختلفة وإدارتها بسلاسة أكبر.

ويأتي هذا التحديث في وقت يشهد توسعًا متسارعًا في استخدام خدمات ميتا، بما يشمل منصات مثل ثريدز، وخدمات ميتا للذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأجهزة الذكية القابلة للارتداء مثل النظارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يعكس توجه الشركة نحو بناء نظام رقمي أكثر تكاملًا وترابطًا بين خدماتها المختلفة.

وبموجب هذا التغيير، سيتم تحويل “مركز الحسابات” الحالي تدريجيًا إلى “حساب ميتا’ الجديد على مدار العام المقبل، دون إحداث تغييرات جوهرية في طريقة استخدام التطبيقات اليومية للمستخدمين، وبدلًا من ذلك، يركز التحديث على تبسيط عمليات تسجيل الدخول، وتسهيل إدارة الإعدادات والبيانات الشخصية، وتوفير تجربة أكثر مرونة عند التنقل بين خدمات ميتا المختلفة.

ميتا تطلق حسابًا موحدًا لتبسيط الوصول

ومن أبرز مزايا النظام الجديد أنه يتيح للمستخدمين الاعتماد على كلمة مرور واحدة للوصول إلى جميع تطبيقات وأجهزة ميتا، مما يقلل من تعقيد إدارة الحسابات المتعددة، كما يجعل إعداد الأجهزة أو التطبيقات الجديدة أكثر سرعة وسهولة، خاصة مع تزايد عدد منتجات الشركة الرقمية.

وعلى صعيد الأمان، عززت ميتا الحساب الجديد بمجموعة من أدوات الحماية المتقدمة، أبرزها دعم “مفاتيح المرور”، التي تسمح بتسجيل الدخول عبر وسائل أكثر أمانًا مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، عبر منصات فيسبوك وإنستجرام وماسنجر، مع خطط مستقبلية لتوسيع هذه التقنية لتشمل مزيدًا من التطبيقات والخدمات.

كما يعتمد حساب ميتا على أنظمة مراقبة أمنية تعمل على مدار الساعة لرصد أي أنشطة مشبوهة أو محاولات اختراق محتملة، إلى جانب ميزة “فحص الأمان” التي تقدم للمستخدمين توصيات مخصصة لتعزيز حماية حساباتهم، مثل تفعيل المصادقة متعددة العوامل، ومراجعة إعدادات الخصوصية، وتفعيل تنبيهات تسجيل الدخول غير المعتاد.

وأكدت الشركة أن واتساب سيظل خيارًا منفصلًا يمكن للمستخدمين إدارته بشكل مستقل، حفاظًا على خصوصية الرسائل والمكالمات المشفرة من طرف إلى طرف، بما ينسجم مع التزام المنصة بمعايير الخصوصية والأمان الخاصة بها.

وتعكس هذه الخطوة توجه ميتا نحو بناء بيئة رقمية موحدة وأكثر أمانًا، في ظل توسعها المستمر في مجالات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية، وسعيها لتقديم تجربة استخدام أكثر تكاملًا تجمع بين المرونة، والحماية المتقدمة.

اليوم السابع