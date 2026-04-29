هيتشكوك.. سيد التشويق وشاعر الرعب الذي علّم العالم كيف يخاف

يبدو ألفريد هيتشكوك وكأنه لم يغادر الشاشة يومًا، فكل باب يُفتح ببطء في فيلم، وكل ظل يمرّ خلف شخصية، وكل موسيقى تسبق الكارثة.. سوف نتذكر هذا العبقري الملهم، لنراه في الذاكرة يبتسم ابتسامته الساخرة، ويهمس : اجعلوا الجمهور ينتظر، فالرعب الحقيقي يسكن في الانتظار.

من هنا تبدأ الحكاية، لا عن مخرجٍ صنع أفلامًا، بل عن عقل أعاد تشكيل الخوف، وحوّل السينما إلى تجربة نفسية تُعاش أكثر مما تشاهد، فلم يكن ألفريد هيتشكوك صانع أفلام فقط، بل كان مهندسًا للقلق الإنساني، يزرع الرهبة في تفاصيل عادية، ويحول اليومي إلى هاوية مفتوحة على الاحتمال.

وُلد في نهاية القرن التاسع عشر، وعبر أكثر من ستة عقود، صنع ما يزيد على 50 فيلمًا، ليصبح أحد أكثر المخرجين تأثيرًا في تاريخ السينما، حتى لُقّب بـ” سيد التشويق ” ، لأنه لم يكن يقدم التشويق كنوعٍ سينمائي، بل كحالة وجودية؛ كأن الحياة نفسها دراما، بعد حذف الأجزاء المملة منها كما قال ذات مرة .

في عالمه، لا يكمن الرعب في الفعل، بل في انتظاره، ولم يكن الانفجار هو ما يخيف، بل ما يسبقه من صمت ثقيل، ومن ترقّب ينهش الأعصاب، لذلك آمن أن لا وجود للرعب في الضربة نفسها، بل في توقّعها و تلك الفلسفة هي ما جعلت أفلامه تتسلل إلى وجدان المشاهد، لا لتفزعه فقط، بل لتكشف له هشاشته أمام المجهول.

كان هيتشكوك مخرجًا بصريًا بامتياز، يرى السينما بالعين قبل الأذن، حتى قال إن الحوار مجرد صوت بين أصوات، بينما العيون هي التي تروي الحكاية، لذلك جاءت أفلامه محمّلة بلغة الصورة: ظلال، مرايا، سلالم، وأبواب نصف مفتوحة، كأن كل كادر هو لغز، وكل حركة كاميرا اعتراف مؤجل.

كانت عبقريته الحقيقية في فهمه العميق للجمهور، فلم يكن يسعى لإرضائه، بل لمشاغبته، لتعذيبه قليلًا، ثم منحه لذة النجاة، وكان يرى أن مهمته هي أن “يمنحهم المتعة، وهي نفس المتعة التي يشعرون بها عند الاستيقاظ من كابوس، وهنا يكمن سرّه: أن الخوف، حين يُصاغ بإتقان، يتحول إلى متعة خالصة، ولم ينل أوسكار أفضل مخرج رغم ترشحه أكثر من مرة، لكن السينما نفسها منحته ما هو أبقى: الخلود، لأن أعماله لم تكن مجرد أفلام، بل دروسًا في كيف يمكن للصورة أن تفكر، وللإيقاع أن يخلق المعنى، وللصمت أن يكون أكثر صخبًا من الضجيج.

