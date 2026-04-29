أمريكا تصدر جوازات سفر تذكارية تحمل صورة ترامب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستصدر عددا محدودا من جوازات السفر التذكارية ضمن احتفالات الذكرى السنوية الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة، في خطوة جديدة تربط اسم وصورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بممتلكات رسمية للدولة.

وأظهرت رسوم نشرتها الوزارة جواز سفر أمريكيا يتضمن صورة ترامب على إحدى الصفحات الداخلية، مقابل صفحة أخرى تحمل صورة توقيع إعلان الاستقلال لعام 1776.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت إن هذه الجوازات ستتضمن أعمالا فنية خاصة وصورا محسنة، مع الحفاظ على الميزات الأمنية المعتمدة في جواز السفر الأمريكي.

ولم توضح الوزارة ما إذا كان بإمكان المواطنين رفض الحصول على النسخة التذكارية، إلا أن مسؤولا أكد أنه لن يتم فرض رسوم إضافية على من يحصل عليها.

كما أعلنت دار سك العملة الأمريكية خططا لإصدار عملة ذهبية تذكارية تحمل صورة ترامب، فيما قالت وزارة الخزانة إن العملة الورقية ستحمل توقيعه، في سابقة لرئيس لا يزال في منصبه.

ومنذ بداية ولايته الرئاسية الثانية مطلع العام الماضي، أطلقت إدارة ترامب اسمه على عدد من المباني البارزة في واشنطن، إضافة إلى برامج ومشروعات حكومية جديدة.

