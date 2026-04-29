“ترجمة جوجل” تضيف التدريب على النطق بالذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل إطلاق ميزة جديدة داخل خدمة ترجمة جوجل تتيح للمستخدمين التدريب على نطق اللغات الأجنبية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتزامن مع مرور 20 عامًا على إطلاق الخدمة.

وتوفر الميزة تجربة تفاعلية تساعد المستخدم على تحسين النطق عبر الاستماع والتكرار، وتظهر داخل التطبيق من خلال زر “مارِس”، إذ تتيح خيارين: نطق الكلمات أو الاستماع إلى النطق الصحيح بصوت متحدثين أصليين.

عند اختيار خيار النطق، يستمع التطبيق إلى صوت المستخدم، ثم يحلل طريقة لفظ الكلمات باستخدام الذكاء الاصطناعي ليقدم ملاحظات فورية، كما يعرض كتابة صوتية توضح النطق الصحيح للكلمات، ما يساعد على تصحيح الأخطاء بدقة.

وفي أحد الأمثلة، نطق المستخدم الكلمة الإسبانية “خوغو” بطريقة غير صحيحة، ليقترح التطبيق النطق الصحيح عبر تبسيط اللفظ صوتيًا.

وتتوفر الميزة حاليًا في تطبيق ترجمة جوجل على نظام أندرويد، وتدعم اللغات الإنجليزية والإسبانية والهندية، ضمن مرحلة إطلاق محدودة في الولايات المتحدة والهند، على أن تتوسع لاحقًا لتشمل لغات أخرى وبقية المستخدمين حول العالم.

