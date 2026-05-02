7 بدائل طبيعية للسكريات للتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم

سواء كنت مريضا بالسكر أم لا، يساعد تقليل السكر الزائد في نظامك الغذائي في الحفاظ على مستوى سكر الدم، والوقاية من مشكلات صحية غير مرغوبة، كذلك الحفاظ على الوزن الصحى.

وبحسب موقع “Very well health”، توجد بدائل طبيعية عديدة للسكر المكرر يمكنك استخدامها لإشباع رغبتك في تناول الحلويات.

8 بدائل طبيعية للسكر الأبيض

1. الصبار

شراب الصبار هو محلي سائل يستخرج من نبات الصبار، وهو لا يرفع مستوى السكر في الدم بنفس قدر السكر المكرر.

تحتوي ملعقة صغيرة من مُحلي الصبار على ٢١ سعرة حرارية و٤٫٧ جرام من السكر. ٢ وهو أحلى بكثير من السكر المكرر، لذا يُفضل استخدام كمية أقل منه في الحصة الواحدة.

2. عصير الفاكهة

يحتوي عصير الفاكهة على نسبة سكر أعلى من الفاكهة الكاملة لأنه أكثر تركيزاً، مع ذلك إذا استُخدم باعتدال لإضافة القليل من الحلاوة، فإنه يُعد بديلاً جيداً للسكر المكرر.

تختلف نسبة السعرات الحرارية والسكر في عصير الفاكهة باختلاف نوعه. فعلى سبيل المثال، تحتوي حصة 8 أونصات من عصير البرتقال على 110 سعرات حرارية و20 جرامًا من السكر، بينما تحتوي حصة 8 أونصات من عصير التفاح على 120 سعرة حرارية و 16 جرامًا من السكر.

إذا كنت ترغب في الابتعاد عن المشروبات الغازية مع إضافة القليل من الحلاوة، فجرب شرب الماء الفوار مع إضافة القليل من عصير الفاكهة، تأكد فقط من استخدام عصير فاكهة طبيعي 100% بدون أي إضافات أخرى.

3. هريس الفاكهة

يمكن أن يكون هريس الفاكهة أو الفاكهة المهروسة بديلاً للسكر المكرر، خاصةً في المخبورزات، ومن مزايا هريس الفاكهة أنه غني بالفيتامينات والمعادن لأنه مستخلص من الفاكهة الكاملة.

يُعدّ الموز والتمر والخوخ المجفف والزبيب من أفضل أنواع هريس الفاكهة المستخدمة في المخبوزات، ويفضّل استخدام نصف كمية السكر المعتادة، فإذا كانت الوصفة تتطلب كوبًا واحدًا من السكر، يُضاف نصف كوب من هريس الفاكهة بدلًا منه.

4. العسل

العسل الطبيعى يمكن أن يكون بديلاً مناسباً للسكر المكرر، كما يحتوي العسل على فيتامينات ومعادن، بما في ذلك فيتامينات ب، وفيتامين ج، والمغنيسيوم.

احرص على عدم الإفراط في استخدامه، فهو لا يزال غنيًا بالسكر والسعرات الحرارية، حيث تحتوي ملعقة كبيرة من العسل على 64 سعرة حرارية و17 جرامًا من السكر.

5. شراب القيقب

يُستخرج شراب القيقب أو ” Maple Syrup” من عصارة أشجار القيقب، تحتوي ملعقة طعام واحدة من شراب القيقب على 52 سعرة حرارية و12 جرامًا من السكر.

يحتوي شراب القيقب على بعض العناصر الغذائية، بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور. ٩ كما أنه لا يرفع مستوى السكر في الدم بنفس سرعة السكر المكرر.

6. العسل الأسود

يتميز العسل الأسود أو دبس السكر بقوامه الشبيه بالشراب، وهو منتج ثانوي للسكر الخام، تحتوي ملعقة كبيرة من دبس السكر على 58 سعرة حرارية و15 جرامًا من السكر .

على الرغم من أن دبس السكر يُستخرج من السكر، إلا أنه يحتوي في الواقع على بعض العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامينات ب، والكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم.

7. ستيفيا

يُستخلص ستيفيا من نبات ستيفيا ريبوديانا ، وهو نبات موطنه الأصلي أمريكا الجنوبية. يحتوي ستيفيا على صفر سعرات حرارية، وهو أحلى من السكر المكرر بمقدار 250 إلى 300 مرة.

لا يرفع ستيفيا مستوى السكر في الدم، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري أو لمن يرغبون في مراقبة استهلاكهم للسكر.

