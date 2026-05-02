سمير فرج: قوة الجيش المصري تثير قلق إسرائيل.. والسلام لا يُحمى إلا بقدرة عسكرية رادعة

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن حالة القلق الإسرائيلية تجاه المناورات العسكرية المصرية تعكس إدراكًا واضحًا لقوة الجيش المصري وقدراته المتنامية، مشددًا على أن مصر تتبنى السلام كخيار استراتيجي، لكنها في الوقت نفسه تمتلك قوة عسكرية قادرة على حماية هذا السلام.

وأوضح فرج، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، أن الدولة المصرية منذ توقيع اتفاقية السلام لم تخرق التزاماتها، بل ركزت على التنمية الشاملة والتوسع الزراعي والصناعي، إلا أن الحفاظ على الاستقرار يتطلب وجود جيش قوي ورادع.

وأشار الخبير العسكري، إلى أن ردود الفعل الإسرائيلية الأخيرة تجاه التدريبات العسكرية المصرية ترتبط أيضًا بالأوضاع السياسية الداخلية في إسرائيل، خاصة مع اقتراب الانتخابات، حيث يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى توظيف المخاوف الأمنية لكسب الشارع الإسرائيلي وتعزيز فرصه السياسية.

وأضاف أن المناورات المصرية تمثل جزءًا طبيعيًا من خطط رفع الكفاءة القتالية والاستعداد العسكري، مؤكدًا أن الجيش المصري يُعد الأقوى عربيًا ومن أبرز القوى العسكرية في المنطقة، وهو ما يفرض حالة من الحذر والقلق لدى الجانب الإسرائيلي.

وشدد فرج على أن مصر لا تسعى للحرب، لكنها تحافظ على جاهزيتها الكاملة، مؤكدًا أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا عندما يكون مدعومًا بقوة تحميه وتمنع أي تهديد للأمن القومي المصري.

