معلومات لا تعرفها عن دوين جونسون الشهير بـ ذا روك فى عيد ميلاده

يحتفل، اليوم السبت الثاني من شهر مايو النجم داوين جونسون الشهير بلقب ذا روك، بعيد ميلاده، فهو من مواليد عام 1972، وهو الممثل الذى يحظى بنجاحات كبيرة، جعلته من أهم المشاهير حول العالم وأكثرهم ثروة ومتابعة من جانب المتابعين على السوشيال ميديا لما له من نجاحات عديدة حققها سواء على حلبة المصارعة أو فى السينما، وخلال السطور التالية نستعرض 7 معلومات عن النجم الشهير.

معلومات عن دوين جونسون

لا يعلم كثيرون أن دوين جونسون الشهير بـ ذا روك لم يكن يخطط لأن يصبح مصارعاً مثلما هو الحال مع بقية أفراد عائلته، وإنما طموحه كان فى لعب كرة القدم الأمريكية، وأراد استغلال قوته البدنية والجسمانية داخل ملاعب كرة القدم الأمريكية، ولكن اتخذ مسار آخر فيما بعد كان يخبأه له القدر.

ذا روك قام بتمثيل فريق جامعة ميامى، وبعد فترة قصيرة من تلك اللعبة تعرض لإصابة أحبط بسببها وترك اللعبة.

بعد ذلك بفترة قرر روك خوض تجربة المصارعة فى “WWE”، حيث بات من أشهر المصارعين فى العالم.

لديه رغبة فى خوض غمار انتخابات الرئاسة الأمريكية، وكشف ذلك لحوار مع “US Weekly” الأمريكية بأنه سيفكر في الترشح للرئاسة في المستقبل إذا كان هذا ما يريده الأمريكيين.

ظهر دوين جونسون لأول مرة كمصارع في مسابقة WWF باسم Rocky Maivia في عام 1996 وفاز في العام التالي على المصارع تربل إتش في بطولة WWF للقارات.

كان ظهوره السينمائي الأول بفيلم The Mummy Returns عام 2001، وحقق نجاحًا أدى لمشاركته في العام التالي بفيلم The Scorpion King حيث لعب دور ماثايوس، وقيل وقتها أن أجره وصل لـ 5.5 مليون دولار أمريكي مقابل الدور في هذا الفيلم.

بخصوص حايته الخاصة فقد تزوج دوين جونسون من صديقته منتجة الأفلام داني جارسيا في 3 مايو من عام 1997، وأنجبا ابنتهما سيمون أليكساندرا في عام 2001 قبل اتخاذهما قرار الانفصال عن بعضهما بشكل ودّي في عام 2007 بعد زواج استمرَّ عشر سنوات.

بعدها بدأ بمواعدة المغنية لورين هشيان، قبل أن يتزوجها وأنجبا ابنتهما الأولى في ديسمبر من عام 2015 وولدت ابنتهما الثانية في أبريل عام 2018.

