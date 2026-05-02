Gemini يوسع قدرات القيادة الذكية في سيارات المستقبل

تتحرك شركة جوجل نحو جيل جديد من التفاعل داخل السيارات، بإطلاق مساعدها الذكي Gemini ليحل محل Google Assistant في أنظمة Google built‑in، مقدمةً تجربة صوتية أكثر تطورًا ومرونة للسائقين.

ويتيح Gemini أسلوب محادثة طبيعي يمكن من خلاله تشغيل الموسيقى، أو البحث عن مطاعم قريبة، أو الحصول على معلومات حول السيارة والرحلة دون الاعتماد على أوامر صوتية محددة.

كما يوفر القدرة على تلخيص الرسائل النصية والرد عليها، إضافة إلى عرض بيانات السيارات الكهربائية مثل مستوى البطارية وحالة القيادة.

ويأتي هذا التحديث ضمن رؤية جوجل لتطوير السيارات عبر تحديثات برمجية مستمرة منذ إطلاق المنصة عام 2020.

ومن المتوقع أن يصل Gemini إلى نحو 4 ملايين سيارة من موديلات 2022 وما بعدها لدى جنرال موتورز، مع خطط لتوسيع الدعم ليشمل شركات أخرى.

وسيبدأ طرح التحديث باللغة الإنجليزية داخل الولايات المتحدة، قبل التوسع إلى أسواق ولغات إضافية. وسيظهر خيار الترقية للمستخدمين المسجلين في حساباتهم داخل السيارة، مع توجه جوجل لدمج بيانات تطبيقات مثل Gmail والتقويم وGoogle Home لتعزيز التكامل بين السيارة والنظام الرقمي للمستخدم.

