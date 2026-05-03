اليوم العالمى للضحك.. احتفال عالمى بالسعادة وتأثيرها على الصحة النفسية

يحتفل العالم باليوم العالمى للضحك فى أول أحد من شهر مايو كل عام، حيث يدعو الاحتفال الناس لإطلاق العنان للضحك بجميع أشكاله، سواء كان حادا أو خفيفا أو مرحا، ويأتى هذا اليوم لتشجيع الأفراد على الضحك من القلب دون قيود، مع الإشارة إلى مقولة لشكسبير تقول “مع الفرح والضحك دع التجاعيد تظهر”، فى رسالة تدعو إلى حياة مليئة بالفرح.

ويؤكد الاحتفال أن الضحك يساهم فى تخفيف التوتر، حيث يفرز الدماغ عند الضحك هرمون الإندورفين الذى يعزز الشعور بالسعادة، ما يجعل الضحك وسيلة طبيعية لتحسين المزاج.

نشأة الاحتفال وتطوره عالميا

تعود أول فعالية لليوم العالمى للضحك إلى 11 يناير 1998 فى مدينة مومباى بالهند، حيث شارك نحو 12 ألف عضو من نوادى الضحك الدولية فى احتفال جماعى بالضحك، وتبع ذلك تنظيم فعالية أخرى فى كوبنهاجن بالدنمارك فى 9 يناير 2000، ضمن ما عرف بيوم السعادة العالمى، بمشاركة نحو 10 آلاف شخص، وهو الحدث الذى دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ويعد تاريخ الضحك نفسه ممتدا عبر ملايين السنين، حيث تشير الدراسات إلى أن جذوره تعود إلى نحو 10 ملايين سنة، ويرتبط بعوامل اجتماعية ونفسية مثل تحمل الألم والمكانة الاجتماعية وبناء العلاقات بين البشر.

الضحك كأداة لبناء العلاقات الاجتماعية

تشير التفسيرات العلمية إلى أن الوظيفة الأساسية للضحك هى تعزيز الروابط الاجتماعية، خاصة مع تطور حياة الإنسان فى بيئات اجتماعية معقدة، حيث أصبحت العلاقات ضرورية للبقاء، كما تروى روايات تاريخية عن كتاب قديم يقال أن الملك فيليب المقدونى طلب من أحد الأندية الاجتماعية فى أثينا تدوين أطرف النكات، وقد أشار الكاتب اليونانى أثينايوس النوكراتيسى فى القرن الثانى الميلادى إلى وجود هذا الكتاب دون أن يصل إلينا.

