واتساب يعمل على إضافة ميزة “الزجاج السائل” إلى واجهة الدردشة

يواصل واتساب طرح تصميم “الزجاج السائل” Liquid Glass ببطء شديد على شاشة المحادثات الرئيسية، كما تعمل شركة ميتا أيضًا على إضافة هذا التصميم المُحسّن إلى واجهة المحادثات، فلا يزال تصميم “الزجاج السائل” غير متوفر بشكل كبير في تطبيق واتساب الرسمي.

وفقا لما ذكره موقع “9to5mac”، فإنه في العام الماضي، بدأ واتساب باختبار نسخة تجريبية من تصميم “الزجاج السائل”، حيث تم تطبيقه على شريط التنقل السفلي للتطبيق وبعض عناصر واجهة تبويب المحادثات.

وأفاد موقع WABetaInfo أن التصميم الجديد بدأ بالظهور لبعض المستخدمين، ولكن يبدو أن عملية الطرح كانت أبطأ من المتوقع، حيث لم يرَ معظم المستخدمين الواجهة المُحدّثة حتى الآن.

مع ذلك، واصلت ميتا توسيع نطاق تصميم “الزجاج السائل” الجديد ليشمل النسخة التجريبية من واتساب المتوفرة على منصة TestFlight، وفي وقت سابق من هذا العام، تم تحديث مشغل الرسائل الصوتية بالتصميم الجديد، ويُفيد موقع WABetaInfo أن الشركة تعمل على تعميمه على شاشة المحادثات بالكامل

شكل الواجهة الجديدة لتصميم Liquid Glass

على الرغم من عدم توفرها بعد لمختبري النسخة التجريبية، تمكن موقع WABetaInfo من تفعيل الواجهة الجديدة، والتي تتضمن شريط دردشة عائمًا وشريط تنقل شبه شفاف مع تأثيرات عمق وظلال وضبابية دقيقة.

وبينما قد يزيد هذا من ترقب مستخدمي واتساب الذين ما زالوا يشعرون بالإحباط لعدم تمكنهم من الوصول إلى التصميم المُجدد، يُظهر التحديث أيضًا أن شركة ميتا تواصل العمل على التحديث البصري الشامل، وقد تؤجل إطلاقه على نطاق أوسع حتى يتم تحديث المزيد من أجزاء التطبيق لتتوافق مع تصميم Liquid Glass.

