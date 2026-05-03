ماذا يحدث عند تناول ماء الكمون يوميًا على الريق؟

بذور الكمون متوفرة بسهولة في كل مطبخ، حيث تتمتع بالعديد من الخصائص الطبية فهى تُحسن الهضم، وتُخفف الانتفاخ والحموضة، وإضافةً إلى فوائدها الصحية، يُمكن استخدامها أيضًا لتنظيم الدورة الشهرية وتخفيف السعال ونزلات البرد أما من الناحية الغذائية، فهي غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، حسبما أفاد تقرير موقع “Healthsite”.

الفوائد الصحية لشرب ماء الكمون على معدة فارغة

يُعد شرب ماء الكمون على معدة فارغة بمثابة مشروب سحري، فإذا كنت تعانى من انتفاخ البطن، واحتقان الأنف، وصعوبة التنفس، فإن الحل يكمن في هذا المشروب، على النحو التالى:

تخفيف الانتفاخ

يحتوي الكمون على الثيمول، المعروف بقدرته على تحفيز الإنزيمات، ويُفيد شرب ماء الكمون صباحًا في تخفيف الغازات والحموضة وعسر الهضم والانتفاخ، كما يُساعد على تليين عضلات المعدة وزيادة حركة الأمعاء، مما يُخفف الإمساك والشعور بالثقل بعد تناول الطعام بشكل طبيعي.

علاج للإمساك

يُعد شرب ماء الكمون يوميًا مفيدًا في تحفيز عملية الهضم البطيئة، فهو يُلين حركة الأمعاء، ويُحسن حركتها، ويُزيل الإمساك المزمن، ولذلك فهو مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الهضم.

يساعد في انتظام الدورة الشهرية

قد يُفيد مزيج ماء الكمون مع كمية قليلة من دبس السكر “العسل الأسود”، النساء اللواتي يعانين من قلة الطمث أو تأخره، حيث يُساعد الكمون على تحسين الدورة الدموية، بينما يُعطي دبس السكر شعورًا بالدفء، مما يُساعد على توازن الهرمونات وتسهيل الدورة الشهرية عند تناوله بشكل منتظم.

يساعد في إنقاص الوزن

يُحسن ماء الكمون عملية الأيض ويُساعد على التخلص من الدهون، ويساعد تناوله على معدة فارغة في تسهيل التحكم في الجوع، ويُساعد على إبطاء احتباس الماء، ويُساهم في فقدان الوزن تدريجيًا لأنه يُساعد الجسم على حرق الدهون بكفاءة أكبر.

يزيل احتقان الأنف

يُعد الكمون مضادًا قويًا للالتهابات ومزيلًا للاحتقان، فهو يُساعد على فتح الممرات الأنفية المسدودة، وذلك بفضل رائحته العطرة، كما يُساعد شرب ماء الكمون على تخفيف احتقان الصدر والجيوب الأنفية، بالإضافة إلى أن استنشاق بخاره أو استنشاق رائحته التي تُخفف أعراض البرد بسرعة.

كيفية تحضير ماء الكمون؟

انقع ملعقة صغيرة من الكمون في الماء طوال الليل، واتركه يغلى في الصباح ثم صفيه، وتناوله فاترًا على معدة فارغة

