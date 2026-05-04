هل يمكنك تحقيق دخل يصل إلى 335 ألف دولار باستخدام ChatGPT؟

هل ترغب في كسب 335,000 دولار سنويًا؟ قد يساعدك برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد ChatGPT، الذي اجتاح الإنترنت منذ إطلاقه العام الماضي على تحقيق ذلك، ويعود هذا الأمر إلى أن ظهوره قد أدى إلى خلق سوق عمل جديد مزدهر، حيث تبحث الشركات بشدة عن “خبراء الذكاء الاصطناعي”، كما أنه لا يشترط الحصول على شهادة تخصص في هندسة الحاسوب للعديد من هذه الوظائف.

وفقا لما ذكره موقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، يُطلق على هذه الوظائف رسميًا اسم “مهندسي التوجيه”، وتتمثل مهمتها في تحسين نتائج ChatGPT وتدريب موظفي الشركة بشكل أفضل لتمكينهم من الاستفادة القصوى من هذه الأداة.

طبيعة وظائف الذكاء الاصطناعى الجديدة

يقول ألبرت فيلبس، مهندس التوجيه من لايتونستون، لوكالة بلومبيرج: “إنه أشبه بمهندس ذكاء اصطناعي”، مضيفا “غالبًا ما تجد أن مهندسي التوجيه لديهم خلفية في التاريخ أو الفلسفة أو اللغة، لأن هذا المصطلح يعتمد على التلاعب بالألفاظ.”

وكشف فيلبس، البالغ من العمر 29 عامًا، أنه وزملاؤه مكلفون بكتابة رسائل أو «مُحفزات» لروبوتات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، قال إنه في يوم عمل عادي، يكتب خمسة مُحفزات مختلفة ويجري حوالي 50 تفاعلًا مع ChatGPT، ودرس فيلبس التاريخ في جامعة وارويك، قبل أن يعمل مستشارًا في بنك كلايدزديل وباركليز، واستلهم فيلبس شغفه بمعرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي بعد حضوره محاضرة في معهد ممول من الحكومة البريطانية، الأمر الذي قاده بدوره إلى منصبه الحالي في شركة أكسنتشر.

يشهد سوق العمل ازدهارًا ملحوظًا، لدرجة أن شركات مثل شركة أنثروبيك الناشئة، المدعومة من جوجل، تُعلن عن رواتب تصل إلى 335,000 دولار أمريكي لوظيفة “مهندس ومُنسق مكتبات” في سان فرانسيسكو، ويُشير الإعلان إلى أن الوظيفة تتضمن بناء “مكتبة من المُنسقات عالية الجودة أو سلاسل المُنسقات لإنجاز مهام متنوعة، مع دليل سهل الاستخدام لمساعدة المستخدمين في البحث عن المُنسق الذي يُلبي احتياجاتهم”، بالإضافة إلى بناء “مجموعة من الدروس التعليمية والأدوات التفاعلية التي تُعلّم عملائنا فن هندسة المُنسقات”.

يُناسب المتقدمون ذوو مهارات البرمجة الأساسية و”مستوى عالٍ” من الإلمام بنماذج اللغة الكبيرة، وفقًا للإعلان، لكن الشركة تُشجع المتقدمين على التقديم “حتى لو لم يعتقدوا أنهم يستوفون جميع الشروط”، وتشمل الوظائف الأخرى راتبًا قدره 230,000 دولار أمريكي لمهندس تعلم آلي قادر على “استخدام المُنسقات وفهم كيفية إنتاج أفضل النتائج” من أدوات الذكاء الاصطناعي، كما أعلنت شركة المحاماة اللندنية “ميشكون دي ريا” ومستشفى بوسطن للأطفال عن وظائف شاغرة لمهندسي حلول النصوص.

كانت آنا بيرنشتاين، مهندسة حلول النصوص في شركة Copy.ai، كاتبةً مستقلةً قبل أن تبدأ العمل في مجال الذكاء الاصطناعي، وقالت لموقع Business Insider: “أحب جانب “العالمة المجنونة” في العمل، حيث أستطيع ابتكار فكرة بسيطة لحلول النصوص ورؤية نتائجها”، وأضافت: “بصفتي شاعرة، يُلبي هذا الدور أيضًا شغفي باللغة. إنه مزيج فريد بين خلفيتي الأدبية وتفكيري التحليلي”.

وقال مارك ستاندن، مدير قسم التوظيف في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة في شركة Hays بالمملكة المتحدة، لوكالة بلومبيرج، إن سوق مهندسي حلول النصوص يشهد “أسرع نمو منذ 25 عامًا”، مضيفا أنه على الرغم من أن الرواتب تبدأ من 49,000 دولار أمريكي، إلا أن مهندسي كتابة الرسائل النصية الخبراء “يستطيعون تحديد أجورهم” وقد تصل إلى 247,000 دولار أمريكي أو 371,000 دولار أمريكي سنويًا.

