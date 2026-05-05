لو مش مريض بالسكر.. متى تصبح قراءات سكر الدم مقلقة؟

تذبذب مستوى سكر الدم ليس أمرًا غريبًا حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أي تشخيص مرضي، إذ يرتفع بعد تناول الطعام وينخفض تدريجيًا مع تدخل هرمون الأنسولين. المشكلة لا تكمن في الارتفاعات العابرة، بل في القيم التي تتكرر أو تتجاوز الحدود المقبولة، خاصة إذا صاحبتها أعراض جسدية واضحة.

وفقًا لتقرير نشره موقع Health، فإن الجسم السليم يمتلك قدرة فعالة على ضبط مستوى الجلوكوز ضمن نطاق محدد، ولا تتطلب الزيادات البسيطة متابعة دقيقة أو استخدام أجهزة قياس مستمرة، لكن هناك حالات وأرقام تستدعي الانتباه الطبي.

الأرقام التي تستدعي القلق

قراءات سكر الدم تُقاس في أوقات مختلفة، ولكل توقيت حدوده الطبيعية. في حالة الصيام، أي بعد الامتناع عن الطعام لمدة 8 ساعات، يُفترض أن يتراوح المستوى بين 70 و99 ملجم/ديسيلتر. عندما تصل القراءة إلى 100–125 ملجم/ديسيلتر، فهذا يشير إلى مرحلة اضطراب في تنظيم السكر، وهي حالة وسيطة تحتاج متابعة. أما إذا سجلت القراءة 126 ملجم/ديسيلتر أو أكثر في أكثر من مرة، فهنا يصبح التقييم الطبي ضروريًا.

بعد تناول الطعام بساعتين، من الطبيعي أن يرتفع السكر، لكن يُفضل أن يبقى أقل من 140 ملجم/ديسيلتر. إذا تجاوز هذا الرقم بشكل متكرر، خاصة إذا اقترب من 200 ملجم/ديسيلتر، فهذه إشارة واضحة تستوجب استشارة الطبيب.

هناك أيضًا اختبار تراكمي يُعرف بقياس متوسط السكر خلال ثلاثة أشهر. النسبة الطبيعية تكون أقل من 5.7%، بينما تشير القيم بين 5.7% و6.4% إلى خلل في استجابة الجسم للأنسولين. عند الوصول إلى 6.5% أو أكثر، يصبح التشخيص أكثر وضوحًا ويحتاج تدخلًا متخصصًا.

أسباب ارتفاع السكر بدون مرض

الطعام ليس العامل الوحيد المؤثر. هناك عوامل يومية قد ترفع مستوى السكر بشكل مفاجئ حتى لدى الأصحاء. قلة النوم تؤثر على حساسية الخلايا للأنسولين، ما ينعكس مباشرة على القراءة. كذلك الجفاف يجعل تركيز الجلوكوز أعلى في الدم. حتى القهوة، دون إضافة أي مُحليات، قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت.

التوتر أيضًا يلعب دورًا مهمًا، إذ يحفز إفراز هرمونات ترفع مستوى السكر كجزء من استجابة الجسم للضغط. كما أن توقيت اليوم له تأثير، حيث تختلف استجابة الجسم صباحًا عنها مساءً.

علامات لا يجب تجاهلها

الأرقام ليست المؤشر الوحيد. هناك إشارات جسدية قد تكشف وجود خلل في تنظيم السكر. من أبرزها الشعور المستمر بالإرهاق رغم الحصول على قسط كافٍ من الراحة، وهو نتيجة ضعف استفادة الخلايا من الطاقة.

زيادة العطش وكثرة التبول من العلامات المهمة، حيث يحاول الجسم التخلص من الجلوكوز الزائد عبر البول، ما يؤدي لفقدان السوائل. كذلك قد تظهر تغيرات جلدية، مثل اسمرار في مناطق الثنيات كالعنق أو تحت الإبط.

زيادة الوزن، خاصة في منطقة البطن، ترتبط بضعف استجابة الجسم للأنسولين، ما يؤدي إلى تخزين الدهون بشكل أكبر. كما أن الشعور بوخز أو تنميل في القدمين قد يكون مؤشرًا مبكرًا على تأثر الأعصاب نتيجة ارتفاع السكر.

متى تحتاج لزيارة الطبيب

زيارة الطبيب تصبح ضرورية في حال تكرار القراءات المرتفعة، أو ظهور أكثر من عرض في الوقت نفسه. أيضًا، إذا كان هناك تاريخ عائلي لمشكلات تتعلق بسكر الدم، فمن الأفضل إجراء فحوصات دورية حتى مع غياب الأعراض.

بعض الحالات قد تستفيد من المتابعة الدقيقة مثل الأشخاص في مرحلة ما قبل المرض، حيث تساعدهم المراقبة على تعديل نمط الحياة قبل تطور الحالة. لكن بالنسبة لمعظم الأصحاء، فإن التركيز على التغذية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم أكثر فاعلية من المراقبة المستمرة.

التعامل مع سكر الدم لا يعتمد فقط على رقم واحد، بل على نمط حياة كامل يشمل جودة الطعام، الحركة اليومية، والنوم الكافي. تجاهل الإشارات المبكرة قد يؤدي إلى تطور تدريجي يصعب ملاحظته في بدايته

اليوم السابع