الصحة العالمية: تفشى الأمراض فى عدد من دول الشرق الأوسط بسبب الصراعات

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه فى جميع أنحاء المنطقة، لم يُترجم وقف إطلاق النار إلى استقرار، وتؤدي الأعمال العدائية المستمرة في جنوب لبنان إلى سقوط ضحايا مدنيين، ونزوح متكرر، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية، مع تجدد أوامر النزوح التي تؤثر بشكل أكبر على المدنيين.

نزوح واسع النطاق

وأضافت، إنه على الرغم من عدم حدوث نزوح واسع النطاق عبر الحدود، إلا أن استمرار انعدام الأمن في لبنان يؤدي إلى نزوح السكان إلى سوريا، كما أن النزوح الداخلي للسكان في إيران ولبنان لا يزال يفرض ضغطاً مستمراً على الأنظمة والخدمات الصحية.

وقالت، إنه في لبنان، سُجّلت 2586 حالة وفاة، و8020 إصابة منذ 2 مارس، ويشمل ذلك 95 حالة وفاة و351 إصابة سُجّلت منذ وقف إطلاق النار.

وأوضحت، إنه حتى 30 أبريل 2026، لا يزال نحو مليون شخص نازحين داخلياً، وتتركز أعلى نسبة منهم في بيروت وجبل لبنان، و في سوريا، تتسبب المخاطر المتداخلة، بما في ذلك الفيضانات وحركات السكان وضعف قدرة الصحة العامة، في تفشي الأمراض المحلية مثل الحصبة في الحسكة، والتهاب الكبد الوبائي أ في درعا، إلى جانب ارتفاع حاد في داء الليشمانيات، في العراق، وصل العدد التراكمي لحالات حمى القرم والكونغو النزفية إلى 30 حالة منذ بداية عام 2026، بما في ذلك 3 وفيات، مما يشكل خطر انتقال العدوى بشكل أكبر في سياق زيادة التعرض واحتمال إعادة تصعيد الوضع.

دور منظمة الصحة العالمية

في سوريا، قامت منظمة الصحة العالمية بإرسال أكثر من 2.34 طن من الإمدادات الطبية والتغذوية عبر 7 محافظات لدعم الخدمات الصحية، وفي العراق، قامت منظمة الصحة العالمية بتدريب جهات الاتصال على مستوى المناطق والمقاطعات على المراقبة المبكرة والاستجابة السريعة، وقدمت نظام إبلاغ رقمي يتماشى مع المنصة الوطنية لمراقبة الأمراض المعدية، يشمل التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع في لبنان إطلاق إرشادات “العلم الأحمر” لارتفاع ضغط الدم والسكري، بالإضافة إلى تعليمات عملية حول تخزين الأنسولين والتأهب لحالات الطوارئ للسكان النازحين،

وأكدت، إنه على المستوى الإقليمي، تعمل منظمة الصحة العالمية على تعزيز نهج الأمم المتحدة الأكثر تنسيقاً، بما في ذلك في الكويت، لمواءمة جهود التأهب، ودمج الفئات السكانية الضعيفة، ومعالجة المخاطر البيئية والصحية العابرة للحدود الناشئة.

اليوم السابع