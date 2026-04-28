تحذير طبي صادم من مادة تستخدم في طعام المصريين

كشفت رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة الدكتورة نهلة عبد الوهاب عن لجوء مصانع غير مرخصة في مصر إلى إضافة بيروكسيد الهيدروجين لإخفاء الطعم والرائحة الكريهة للبن الفاسد.وحذرت رئيسة قسم البكتيريا من خطورة استخدام مادة الهيدروجين بيروكسيد او ما يعرف بـ “ماء الأكسجين” في إعادة تدوير اللبن الفاسد، مؤكدة أن هذه الممارسة تشكل تهديدا حقيقيا للصحة العامة.وأوضحت الطبيبة المصرية في تصريحات لقناة محلية أن استخدام هذه المادة في منتجات الألبان يسبب تهتكا في الأمعاء وقد يؤدي إلى نزيف داخلي خطير.وأضافت أن بعض المخالفين يستخدمون أيضا مواد مثل الكلور أو مبيضات أخرى لإخفاء علامات الفساد، محذرة من أن شدة الأعراض تختلف حسب كمية اللبن المتناول ونسبة المواد الكيميائية المضافة.

ونصحت الطبيبة المصرية بضرورة شراء الألبان ومنتجاتها فقط من مصادر موثوقة ومرخصة، والتأكد من تاريخ الصلاحية وسلامة العبوة، والانتباه لعلامات الفساد: مثل أي تغير في الرائحة أو انفصال المكونات أو تغير اللون بعد الغلي، وتجنب شراء أي منتجات لبنية مجهولة المصدر أو تباع في أماكن غير نظيفة.

وأكدت أن الحملات الرقابية التي تقوم بها الجهات المختصة على المصانع غير المرخصة تمثل خطوة مهمة لمواجهة هذه الظاهرة الخطرة.

وشهدت مصر خلال السنوات الماضية حملات متكررة ضد ظاهرة إعادة تدوير اللبن الفاسد، حيث يقوم بعض التجار غير الملتزمين بجمع اللبن المنتهي الصلاحية أو الفاسد، ثم يعالجونه كيميائيا لإعادة بيعه كمنتج طازج.

ويعد الهيدروجين بيروكسيد (H₂O₂) مادة مؤكسدة قوية تستخدم في بعض الصناعات كمبيض ومطهر، لكن استخدامها في الطعام محظور تماما لأنه يسبب تلفا في الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي، وقد يؤدي إلى التهابات حادة، قروح، أو نزيف معوي، خاصة عند الأطفال وكبار السن.

ويشرف وزارة الصحة والجهاز القومي لسلامة الغذاء على حملات تفتيش مكثفة على مصانع الألبان، وقد تم ضبط العديد من المخالفات في الفترة الأخيرة، مع إغلاق مصانع وتحرير محاضر جنائية ضد المخالفين.

