عاقبة غير متوقعة وخطيرة لتناول مسكنات الألم

حذرت الدكتورة تاتيانا غولوفشانسكايا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي من أن الاستخدام غير المنضبط لمسكنات الألم يشكل خطرا صحيا خفيا.

ووفقا لها، قد يؤدي العلاج الذاتي طويل الأمد بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية إلى تشخيص طبي محدد- قرحة المعدة الناتجة عن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، التي تتطور عندما يتناول الشخص مسكنات الألم بانتظام – وغالبا ما يكون الإيبوبروفين – لعلاج الصداع النصفي أو آلام الأسنان أو الآلام المزمنة.

وتقول: “للوهلة الأولى، لا يبدو الأمر مثيرا للقلق، يتناول الشخص حبة دواء، ويخف الألم. ولكن تدريجيا، قد يتحول تناول الأدوية إلى عادة، حيث يبدأ الشخص في الاعتماد على مسكنات الألم بشكل منتظم”.

ووفقا له، بمرور الوقت، يتفاعل الجسم مع هذا الإجهاد، وقد تكون العواقب وخيمة، بدءا من قرحة المعدة وصولا إلى نزيف في الجهاز الهضمي. ولا تكمن المشكلة في الدواء نفسه، بل في سوء استخدامه.

وتقول مؤكدة: “لكل دواء دواعي استعمال وموانع استخدام، بالإضافة إلى نظام جرعات دقيق، والالتزام به أمر مهم جدا. كما يجب أن نتذكر- أن الإيبوبروفين والباراسيتامول، خلافا للاعتقاد الشائع، ليسا آمنين تماما”.

وتشير إلى أن تناولهما دون إشراف طبي، قد يكون لهما تأثير سام على الكبد. لذلك، من المهم تناول مسكنات الألم بمسؤولية. أي يجب على الشخص التفكير دائما في نوع الدواء الذي يتناوله، وكميته، وعدد مرات تناوله.

