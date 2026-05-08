ما الذي يجعلك “وجبة شهية” للبعوض؟

كشفت دراسة جديدة أن البعوض لا يطارد بعضه بعضا، بل ينجذب جميعه إلى نفس الإشارات غير المرئية التي تقودهم مباشرة إلى البشر.وتوضح الدراسة أن البعوض ينجذب بشكل فردي إلى الإشارات نفسها (اللون الداكن + ثاني أكسيد الكربون)، وهو اكتشاف يمكن أن يحسن مصائد البعوض ويقلص الوفيات الناجمة عن الأمراض المنقولة عبر لدغاته.وبعد مراقبة مئات البعوض وتحليل نحو 20 مليون نقطة بيانات (Data Point)، طور باحثون من معهد جورجيا للتكنولوجيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نموذجا رياضيا يشرح كيفية تحديد إناث البعوض لموقع البشر والاقتراب منهم للتغذي على دمائهم.

ويقدم هذا العمل أول تصوير مرئي مفصل لسلوك طيران البعوض، ويقدم رؤى قابلة للقياس يمكن أن تحسن طرق المكافحة والاصطياد.

والبعوض ليس مجرد مصدر إزعاج، بل ينشر أمراضا مثل الملاريا والحمى الصفراء وزيكا، والتي تتسبب معا في أكثر من 700 ألف وفاة سنويا. كما أنشأ الفريق موقعا إلكترونيا تفاعليا يتيح للمستخدمين استكشاف حركة البعوض وسلوكه.

واستخدم الباحثون كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء ثلاثية الأبعاد لمراقبة استجابة البعوض للإشارات البصرية وغاز ثاني أكسيد الكربون. ثم وضعوا شخصا داخل حجرة محكمة، وغيروا ألوان ملابسه، وسجلوا كيفية تحرك البعوض حوله.

وركزت الدراسة على إناث بعوض “الزاعجة المصرية” (بعوض الحمى الصفراء)، الموجود في جنوب شرق أمريكا وكاليفورنيا والعديد من مناطق العالم.

وتشير البيانات إلى أن البعوض لا يتجمع باتباع بعضهم بعضا. وبدلا من ذلك، تتفاعل كل حشرة بشكل مستقل مع نفس الإشارات البيئية، ما يؤدي بها إلى الوصول إلى نفس المكان في نفس الوقت تقريبا.

ويشبه ذلك، وفقا للبروفيسور ديفيد هو من معهد جورجيا للتكنولوجيا، “حانة مزدحمة حيث ينجذب الزبائن إلى نفس المشروبات والموسيقى والأجواء، لا لأنهم تبعوا بعضهم. والبعوض ينجذب إلى الإشارات ويصادف وصوله إلى نفس النقطة التي وصل إليها الآخرون”.

وأجرى الباحثون ثلاث تجارب لاختبار مدى جاذبية الأهداف البصرية المختلفة، مع وجود غاز ثاني أكسيد الكربون أو من دونه، وتوصلوا إلى النتائج التالية:

. التجربة الأولى: جسم أسود دون ثاني أكسيد الكربون: في هذه الحالة، لم ينجذب البعوض إلى الجسم الأسود إلا إذا كانوا يحلقون في اتجاهه بالفعل عن طريق الصدفة. وعندما وصلوا إليه، لم يمكثوا طويلا، بل سرعان ما غادروا المكان دون محاولة التغذي.

. التجربة الثانية: جسم أبيض مع ثاني أكسيد الكربون: عندما تم وضع جسم أبيض وإطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون، استطاع البعوض تحديد موقع المصدر، ولكن بشرط أن يكون قريبا منه بدرجة كافية. وعند اقترابهم، كانوا يتوقفون للحظات وكأنهم “يلقون نظرة ثانية” قبل أن يتجمعوا حول الجسم.

. التجربة الثالثة: جسم أسود مع ثاني أكسيد الكربون معا: كان هذا المزيج هو الأقوى على الإطلاق. فبوجود الجسم الأسود وغاز ثاني أكسيد الكربون معا، تجمع البعوض بأعداد كبيرة، وبقي في المنطقة لفترة أطول، بل وحاول التغذي فعليا، ما يؤكد أن الجمع بين الإشارة البصرية (اللون الداكن) والإشارة الكيميائية (ثاني أكسيد الكربون) يخلق جاذبية قوية جدا للبعوض.ويقول كريستوفر زوو، الباحث الذي أجرى الدراسة: “الدراسات السابقة أظهرت أن الإشارات البصرية وثاني أكسيد الكربون تجذب البعوض، لكننا لم نعرف كيف يدمجونها لتحديد أين يطيرون. هم أشبه بروبوتات صغيرة، كان علينا فقط اكتشاف قواعدهم”.وبعد تحديد أهمية الإشارات البصرية الثابتة، اختبر زوو السلوك على نفسه داخل حجرة البعوض. وارتدى أزياء مختلفة (أسود بالكامل، أبيض بالكامل، ومزيجا)، ووقف وذراعاه ممدودتان، بينما سجلت الكاميرات مسارات الطيران.وأظهر تحليل البيانات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن البعوض تصرف كما لو كان زوو مجرد جسم آخر. وتشكلت أكبر التجمعات حول رأسه وكتفيه (المناطق التي يميل هذا النوع لاستهدافها). وارتدى ذوو الملابس الطويلة غطاء للرأس، وقال إنه لم يتعرض للدغ كثيرا.

المصدر: scitechdaily + روسيا اليوم