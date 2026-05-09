اختصاصات جديدة لـ”منصة هيا” لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 7 لسنة 2026 الصادر اليوم الخميس الموافق 7 مايو نص قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا)، والذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.ونصت المادة 1 على أنه “يُستبدل بعنوان قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، العنوان التالي: “قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا)”.

ونصت المادة 2 على أنه “يُستبدل بنص المادتين (1/فقرة أولى)، (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، النصان التاليان:

مادة (1/ فقرة أولى):

تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا)”، وتُشكل برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن جهاز أمن الدولة نائباً للرئيس، وعضوية كل من:

1- ممثل عن وزارة الخارجية.

2- ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية.

3- ممثل عن وزارة العمل.

4- ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

6- ممثل عن جهاز أمن الدولة.

7- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.

8- ممثل عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

9- ممثل عن قطر للسياحة.

10- ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

11- ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.”

المادة 3:

“مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه، تختص اللجنة بما يلي:

1- اقتراح الإجراءات الاستثنائية لدخول دولة قطر عبر منصة هيا، للفئات المنصوص عليها في المادة 46/ بند 5 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه.

2- تنفيذ ومتابعة إجراءات دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة لدولة قطر، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

3- وضع المعايير اللازمة لتسهيل إجراءات الدخول لدولة قطر عبر منصة هيا، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

4- العمل على توحيد آلية التقديم على سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة، لتكون من خلال منصة هيا، ومشاركة البيانات بما يخدم تحسين تجربة الزائر.

5- ضمان توافق الإجراءات المتعلقة بمنصة هيا مع القوانين والسياسات العامة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

6- المراجعة والتقييم الدوري لكافة القرارات والإجراءات والرسوم والمتطلبات والمدد الخاصة بسمات الدخول للزيارة.

7- وضع الآليات اللازمة لقبول طلبات دخول الزوار والإقامة المميزة بدولة قطر عبر منصة هيا، وحالات الاستثناء من بعض الاشتراطات المقررة من قبل وزير الداخلية، ومراجعة واعتماد الطلبات المقدمة واستصدار التأشيرات بغرض دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة للدولة بعد التأكد من استيفاء مقدم الطلب لكافة الشروط، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

8- التنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمناسبات لتوحيد إصدار سمات الدخول، وتنظيم إصدار وطباعة التصاريح للمنظمين والزوار وطالبي الإقامات المميزة من خلال منصة هيا.

9- تقييم ومتابعة خطط التسويق والترويج لمنصة هيا مع الجهات المعنية.

10- اعتماد الخطط اللازمة لتطوير منصة هيا فنياً وإدارياً، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

11- متابعة التطوير التكنولوجي لمنصة من خلال تحديث البنية التكنولوجية للمنصة وتطويرها، وضمان التشغيل الآمن للمنصة حسب المعايير السيبرانية المحلية والعالمية.

12- متابعة كافة الإجراءات الخاصة بإبرام العقود مع الشركات، وتراخيص التشغيل للمنصة التي تلبي احتياجاتها الإدارية والفنية وأخذ الموافقات اللازمة بشأنها.

13- تنفيذ ومتابعة استكمال إجراءات دخول وإقامة طالبي الإقامات المميزة بدولة قطر، بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

14- القيام بأية مهام أخرى تتعلق باختصاصاتها، يكلفها بها وزير الداخلية.

ويُقصد بالإقامات المميزة في تطبيق أحكام هذا القرار، إقامات الفئات المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه”.

ونصت المادة 3 من القرار على أنه “على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

