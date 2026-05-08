حسام حبيب يثير جدلاً.. “مش حخلي حد تاني يغني في مصر”

أثار الفنان المصري حسام حبيب جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشر رسالة غامضة تحمل تحذيراً الى المطربين في مصر، ما دفع متابعيه للربط بين الرسالة وطليقته النجمة شيرين عبدالوهاب.

فقد شارك حسام حبيب عبر “ستوري إنستغرام”، فيديو أثناء وجوده في أحد الاستوديوهات وهو يواصل تسجيل أغنية جديدة من المقرّر طرحها خلال الفترة المقبلة، وعلّق على الفيديو قائلاً: “مش هخلّي حد تاني يغنّي في مصر”، وهو ما فتح باب التكهنات بين الجمهور حول المقصود من تصريحاته.

وربط عدد من متابعي الفنان المصري بين تصريحه والإعلان عن عودة طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنية وإعلانها عن أولى حفلاتها واستعدادها لطرح ألبومها الغنائي الجديد، مما دفع عدداً كبيراً من المتابعين لانتقاده بقسوة، مطالبين إياه بتركها تواصل عودتها الفنية بعيداً عن الضغوط والأزمات النفسية.

أغنيات.. ونشاط فني

تأتي رسالة حسام حبيب بعدما كشفت صاحبة أغنية “أتمنى أنساك” الشهر الماضي تفاصيل عودتها الفنية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر. وذكرت أنها تعمل على إصدار أغنيات جديدة بشكل دوري.

كما أضافت أنها تنوي إطلاق أغنية كل أسبوعين حتى نهاية فصل الصيف، بهدف تعزيز حضورها على الساحة الغنائية واستعادة نشاطها الفني تدريجياً.

فيما أكد الملحن عزيز الشافعي تصدر أغنية عبد الوهاب “الحضن شوك” قوائم التريند، محققة نجاحاً كبيراً على منصات الاستماع ومواقع التواصل.

