شاكيرا تنشر أغنيتها لكأس العالم.. وتحقق ملايين المشاهدات

نشرت المغنية العالمية شاكيرا، اليوم الخميس، مقطعا قصيرا من الأغنية الرسمية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 على حسابها في تطبيق “إنستغرام”.

وتظهر النجمة الكولومبية ذات الأصول اللبنانية في بداية أغنية “داي داي”، وهي تسير على أرض ملعب “ماراكانا” الشهير بمدينة ريو دي جانيرو، حاملة كرة كأس العالم الرسمية للبطولة التي تحمل اسم “تريوندا”، تحت ذراعها.

ثم غنت المطربة العالمية جزءا من الأغنية برفقة راقصين، وفي النهاية، تبتعد الكاميرا عن الملعب لتظهر عبارة “نحن جاهزون” مكتوبة على السقف.

10 ملايين مشاهدة في 3 ساعات

فيما حققت الأغنية حوالي 10 ملايين مشاهدة في أقل من 3 ساعات، وسط تفاعل واسع من محبيها.

هذا ومن المقرر إطلاق أغنية المونديال التي تؤديها شاكيرا بالتعاون مع الموسيقي النيجيري بورنا بوي، كاملة، يوم الخميس المقبل، كما شارك الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منشور المغنية على إنستغرام.

وسبق لشاكيرا أن غنت الأغنية الرسمية لكأس العالم عام 2010 في جنوب أفريقيا، حيث كانت تحمل اسم “واكا واكا”.

وتقام بطولة كأس العالم في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

يذكر أن نجمة البوب أحيت حفلا موسيقيا مجانيا في شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو أمام ما يقدر بنحو مليوني زائر.

