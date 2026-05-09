«الحمام ولع».. السيطرة على حريق «عشة طيور» قرب مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة – صور

اندلع حريق داخل غية حمام بجوار مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالى، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارتى إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل غية حمام بالقرب من مسجد عمرو بن العاص، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتى إطفاء إلى موقع البلاغ.وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية.وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.

