عايزة مشاهدات وفلوس.. ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات مخله .

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة “لها معلومات جنائية” حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها (2 هاتف محمول “بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى”) ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

