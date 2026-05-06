نهب 150 كلغ من مشغولات الزبائن الذهبية.. صائغ تركي يختفي ويثير بلبلة

أثار اختفاء صائغ تركي جدلاً واسعاً في تركيا، منذ الجمعة الماضية، بعد أن توارى عن الأنظار بشكل مفاجئ عقب استلامه كميات كبيرة من الذهب ومبالغ مالية من زبائنه، قبل أن يختفي دون أن يترك خلفه أي أثر.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام تركية، فإن الصائغ، الذي كان يدير متجراً للذهب في منطقة تشيفريل في ولاية دينيزلي التركية، اعتاد على كسب ثقة زبائنه عبر تقديم خدمات شراء الذهب وصياغته وصيانته، ما دفع كثيرين إلى تسليمه مشغولات ذهبية ومبالغ مالية على مدار الأيام الماضية، على أمل استلامها بعد الانتهاء من العمل عليها.

غير أن المفاجأة وقعت صباح الجمعة، حين توجه عدد من الزبائن إلى متجره ليجدوا الأبواب مغلقة، فيما اختفى الصائغ الذي يدعى (س. ج) والذي يمارس المهنة منذ نحو 30 عاماً، عن الأنظار وتوقفت جميع حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار حالة من الصدمة والارتباك بين المتعاملين معه.

وسرعان ما تحولت الواقعة إلى قضية رأي عام في تركيا، بعد تداول أنباء عن فراره ومعه كميات من الذهب وأموال تعود لعشرات الزبائن، وسط تضارب في المعلومات بشأن وجهته أو مصيره.

وأثار الحادث موجة غضب واسعة بين المتضررين الذين تجمع عدد منهم أمام متجره المغلق مطالبين بكشف مصيره واستعادة ممتلكاتهم، فيما أكد بعضهم أنهم سلموه مدخرات سنوات، سواء على شكل ذهب أو مبالغ نقدية، مستندين إلى الثقة التي بناها معهم خلال فترة عمله.

وفور تأكد اختفائه، بدأت السلطات التركية الإجراءات القانونية لإصدار مذكرة توقيف دولية “نشرة حمراء” بحقه.

وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية محلية، قامت الشرطة بتفتيش المحل، حيث عثر على كمية من الذهب تتراوح بين 25 و30 كيلوغراماً، تم التحفظ عليها ونقلها إلى المستودع القضائي كأمانات قانونية.

ومع توسيع دائرة التحقيقات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى معلومة صادمة تفيد بأن الصائغ قد غادر الأراضي التركية بالفعل، ويُعتقد أنه يحمل معه نحو 150 كيلوغراماً من الذهب المنهوب.

في المقابل، باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها في الحادثة، بعد تلقي شكاوى من المتضررين، في محاولة لتحديد مكان الصائغ وكشف ملابسات اختفائه، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه التحقيقات خلال الأيام المقبلة.

ومنذ انتشار خبر اختفائه، تصاعد الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر ما حدث عملية احتيال مدبرة، ومن رأى أن هناك ملابسات غامضة قد تقف وراء اختفائه، في وقت لا تزال فيه القضية تثير اهتماماً واسعاً وتطرح تساؤلات عديدة حول مصير الذهب والأموال المفقودة.

وأطلقت النيابة العامة في تشيفريل عملية ملاحقة دولية، وبدأت رسمياً في مخاطبة الجهات المختصة لإدراج اسم المشتبه به على قائمة المطلوبين دولياً، لضمان القبض عليه وتسليمه.

