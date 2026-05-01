ضبط 10 مركبات محمّلة بسلع وبضائع مهربة تشمل سلاح ووقود وزئبق بالشمالية
في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب وتعزيز الأمن الاقتصادي، أعلنت إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية تحقيق ضبطية نوعية اليوم شملت (10) مركبات بكاسي محمّلة بكميات من الوقود والمواد المختلفة.
وأوضح (لسونا) العميد شرطة عاطف الرضي، مدير مكافحة التهريب بالولاية، أن فرعي دنقلا وكريمة تمكنا من ضبط (3045) لتراً من الوقود، إلى جانب مواد غذائية متنوعة غير مصحوبة بمستندات رسمية، فضلاً عن كميات من الزئبق والسلاح من نوع كلاشينكوف.
من جانبه، أشاد مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، ومساعده لمكافحة التهريب اللواء شرطة حقوقي أمير زين العابدين عمر، بالإنجازات المتواصلة التي تحققها إدارات المكافحة في الولايات، خاصة بالولاية الشمالية، مؤكدين دورها المحوري في تأمين الحدود وصون مقدرات البلاد.
سونا