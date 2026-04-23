صاحب الـ”ألف وجه”.. القبض على أخطر نصاب إسرائيلي في المغرب

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الأجهزة الأمنية المغربية ألقت القبض على إسرائيلي سبعيني، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال، في عملية وضعت حدا لمسيرة إجرامية.ووصفت القناة آفي غولان بأنه “صاحب ألف وجه” و”الشبح” الذي يطارد ضحاياه بهويات وجوازات سفر مزورة، مشيرة إلى أنه نصاب متسلسل تمكن من النصب على مئات الأشخاص حول العالم مدعيا أنه وريث لإمبراطوريات اقتصادية، قبل أن تضع الشرطة المغربية حدا لمسيرته المشبوهة.وقالت إن غولان، الذي كان يعرف نفسه باسم “ياير بيبرت”، مطلوب في دول عدة بموجب مذكرات توقيف من الإنتربول، مشتبه به في النصب على المئات وربما الآلاف من الأشخاص بمبالغ طائلة، مؤكدا أنه كان في كل مرة يرتدي قناعا مختلفا، فتارة يظهر كملياردير يهودي من البرازيل وتارة كرجل أعمال أمريكي.وأشارت إلى أن تحقيقا أجراه الموقع منذ شهرين أدى إلى موجة من الشكاوى ضد المشتبه به في المغرب وإسرائيل، وتم نقله من مراكش إلى السجن المركزي في الرباط حيث سيبقى محتجزا حتى موعد جلسة تسليمه.واستعرضت القناة نماذج من جرائمه، منها انتحاله شخصية رجل أعمال من ميامي لجمع أموال لتهجير يهود المغرب إلى إسرائيل، حيث نجح في الحصول على 5 آلاف شيكل من ضحيته قبل أن يكتشف أنها عملية نصب.

وفي شهادة أخرى، كاد أحد الأشخاص من مستوطنة بيت إيل أن يقع في الفخ بعد تلقيه دعوة للتبرع لطرود غذائية ليهود المغرب، لكنه اكتشف التناقضات وأدرك أنه نصاب فقام بحظره.

وكشفت أن غولان قضى نحو 35 عاما في السجن بتهم الاحتيال والتزوير، وفتحت ضده نحو 100 قضية جنائية في إسرائيل، وقد أجرى معه مقابلة تلفزيونية الإعلامي الراحل ميني فار ووعد فيها بعدم العودة للإجرام، لكنه عاد إلى السجن لمدة 4 سنوات إضافية قبل نحو عقد بتهمة الاحتيال على مؤسسات الدولة وأحد أقاربه.

ومنذ مغادرته إسرائيل، ترك غولان ضحايا في اليابان والمكسيك وألمانيا وأمريكا الجنوبية، وعثرت الشرطة المغربية على وثيقة مزورة لـ”دويتشه بنك” تفيد بأن لديه حسابا يحتوي على 31.3 مليون يورو باسم مستعار.

المصدر: القناة 12 + روسيا اليوم