ضبط عاطلين بحوزتهما 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها بالقاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، لما تمثله من خطورة على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط شخصين «عاطلين» مقيمين بمحافظتى القليوبية والفيوم لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية.

وعُثر بحوزتهما على أكثر من 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، إلى جانب مواد تُستخدم فى تصنيع تلك الألعاب، ومستلزمات خاصة بتغليفها تمهيدًا لترويجها فى الأسواق. وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتصنيع، كما أقرا بتحصلهما على تلك المواد من أحد الأشخاص «عامل» محبوس على ذمة إحدى القضايا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدى لتلك الظاهرة الخطرة والحد من انتشارها.

