وفاة الفنان السودانى مجذوب أونسة إثر حادث سير فى أم درمان

غيّب الموت، صباح اليوم، الفنان السوداني مجذوب أونسة، إثر حادث سير وقع على الطريق الرابط بين مدينتي عطبرة وأم درمان،

وخيّم الحزن على الوسط الفني والثقافي السوداني عقب إعلان نبأ الوفاة، حيث نعى عدد من الفنانين الراحل، مستذكرين مسيرته الفنية وإسهاماته في الساحة الفنية السودانية.

ونعته الفنانة السودانية ندى القلعه علي صفحتها بموقع التواصل فيس بوك

يعتبر الفنان الراحل مجذوب اونسه من كبار مطربين السودان من السبعينات، وولد مجذوب أونسة في قرية نقزو، التابعة لمركز بربر بولاية نهر النيل، وهي قرية ريفية يعمل أهلها بالزراعة، كما يعمل بعضهم في التنقيب عن الذهب.

وقد اختار أونسة العمل بهذه المهنة الأخيرة، خصوصاً أنه ورثها عن والده. ويؤكد الكثيرون أنه كان من أمهر من امتهنوا “الصاغة” (مهنة التنقيب عن الذهب أو الاتجار به)، إذ كان يتمتع بلباقة عالية ويمتلك مقدرة فائقة على الإقناع، كما كان حريصاً على عمله ومجداً فيه، حتى فارق تلك المهنة بعد أن داعبه الفن، فاستجاب له واختار أن يهجر المهنة التي شكلت الكثير من ملامحه.

اليوم السابع