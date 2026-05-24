ضبط سائق «توك توك» اصطدم بسيارة وحاول الاعتداء على قائدها بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من قائد «توك توك» بسبب سيره عكس الاتجاه واصطدامه بسيارته، ثم محاولة التعدي عليه خلال مشاجرة نشبت بينهما.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الجمعة، إن الفحص أظهر أنه بتاريخ 13 مايو الجاري وقعت مشاجرة بين القائم على نشر الفيديو، وهو شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبين سائق «التوك توك» الظاهر في الفيديو، وتبين أنه صاحب معلومات جنائية ولا يحمل تراخيص.

وأضافت التحريات أن المشاجرة بدأت بعدما اصطدم سائق «التوك توك» بسيارة الطرف الأول، ما تسبب في تلفيات بها، وتبادل الطرفان السباب، فيما تعدى صاحب السيارة على السائق باستخدام عصا خشبية كانت بحوزته.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، بالإضافة إلى التحفظ على «التوك توك» والسيارة الظاهرين في الفيديو، كما تم ضبط العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة بإرشاد الطرف الأول، وبمواجهة الطرفين، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأبدى الطرفان رغبتهما في التصالح.

