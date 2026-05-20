«لا خطف ولا استدراج».. «الداخلية» تكشف حقيقة تغيب طالبة من مركز تعليمى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ادعت خلاله إحدى السيدات قيام أحد الأشخاص باستدراج نجلتها وخطفها من أحد المراكز التعليمية بمحافظة الجيزة.

وقالت الداخلية فى بيان الاثنين، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 من الشهر الجارى ورد بلاغ لقسم شرطة ثان أكتوبر من مدرسة مقيمة بدائرة القسم، يفيد بتغيب نجلتها (طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا).وأضاف البيان أنه عقب الفحص تبين تواجد الطالبة بمحافظة الإسكندرية، وبسؤالها أقرت بأنها تركت منزل أسرتها بمحض إرادتها نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة، وسوء معاملة شقيقها لها عقب وفاة والدها.وأكدت الوزارة أنه تم تسليم الفتاة إلى ذويها، وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

