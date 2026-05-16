أحمد عز يخسر جولة جديدة أمام زينة

في تطور جديد لسلسلة القضايا المتبادلة بين الفنان أحمد عز وطليقته الفنانة زينة حول مصروفات نجليهما التوأم، أيدت المحكمة المختصة الحكم الصادر بإلزام عز سداد مبلغ 30 ألف جنيه شهرياً كأجر خادمة لنجليه التوأم من زينة، وذلك بعد رفض الالتماس المقدَّم منه على الحكم السابق.

وجاء قرار المحكمة برفض الالتماس المقدَّم من أحمد عز، ليصبح الحكم الصادر لصالح زينة نهائياً واجب التنفيذ، في إطار النزاعات القضائية المستمرة بين الطرفين بشأن مصروفات ورعاية نجليهما التوأم.

وكانت زينة قد أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام أحمد عز تحمل أجر خادمة لرعاية الطفلين، مؤكدةً أن ظروف عملها الفنية تتطلب وجود مَن يساعدها في رعاية ابنيها، خاصة مع التزاماتها المستمرة في التصوير والتنقل.

من جانبه، تقدّم دفاع أحمد عز بالتماس لإعادة النظر في الحكم، مطالباً بإلغائه، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس وأيدت الحكم السابق بإلزامه دفع 30 ألف جنيه شهرياً كأجر خادمة.

وتُعدّ هذه القضية واحدة من سلسلة القضايا التي شهدتها ساحات المحاكم خلال السنوات الماضية بين أحمد عز وزينة، والمتعلقة بالنفقات والرعاية الخاصة بالطفلين، بعد إثبات نسب التوأم الى الفنان المصري بحكم قضائي سابق.

ويأتي إلزام أحمد عز بمصاريف خادمة لنجليه من زينة كفصل جديد في القضايا المتبادلة بينهما، والتي بدأت بإصدار محكمة أسرة مدينة نصر حكماً بإلزام عز دفع 23 ألفاً و304 جنيهات إسترليني، أي ما يعادل المليون جنيه، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لنجليه من الفنانة زينة، عز الدين وزين الدين، وذلك على خلفية إقامة زينة دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من عز، وقدّم محاميها معتز الدكر، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم “الممر” ومسلسل “أبو عمر المصري” والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

