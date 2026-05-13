قطر تدين اختطاف ناقلة نفط على متنها عدد من البحارة المصريين

2026/05/13
أدانت دولة قطر حادث اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية على متنها عدد من البحّارة المصريين، واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية بالقرب من إقليم بونت لاند، وتعده انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وتهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية.

أكدت وزارة الخارجية، تضامن دولة قطر الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وذوي البحارة، وتشدد على ضرورة ضمان أمنهم وسلامتهم وتسريع عملية الإفراج عنهم.
دعت الوزارة إلى تضافر الجهود الدولية لضمان أمن الملاحة البحرية وحرية المرور في الممرات المائية الدولية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار إقليميا وعالميا.

