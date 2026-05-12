إعلان انضمام جبهة نسور الشرق إلى حركة العدل والمساواة السودانية

إلى جماهير الشعب السوداني قاطبة

إيماناً منا بضرورة توحيد الصف الوطني وتعزيز قوة القوات المسلحة السودانية في مواجهة تمرد مليشيا الدعم السريع والمؤامرات التي تستهدف السودان ووحدته وسيادته، وانطلاقاً من قناعتنا بالدور الوطني الكبير الذي تضطلع به القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح وقوات حركة العدل والمساواة السودانية في معركة الكرامة الوطنية والتي تقاتل تحت قيادة القوات المسلحة السودانية، نعلن نحن في جبهة نسور الشرق بقيادة اللواء د. محمد طاهر أوقدف، وبمباركة كريمة من ناظر عموم قبائل الهدندوة السيد محمد الأمين ترك، انضمامنا الكامل والرسمي إلى حركة العدل والمساواة السودانية.

ويشمل هذا الانضمام جميع قواتنا من الضباط وضباط الصف والجنود، وكامل العتاد العسكري، إلى جانب عضويتنا السياسية والتنظيمية وجماهيرنا في شرق السودان، وذلك اعتباراً من هذا التاريخ.

لقد تابعنا بإعجاب التضحيات الكبيرة التي قدمتها حركة العدل والمساواة السودانية في ميادين القتال، ومواقفها الوطنية الثابتة في الدفاع عن الدولة السودانية ومؤسساتها، وتمسكها بقضايا العدالة والمساواة والسلام، الأمر الذي جعلها تمثل منصة وطنية جامعة لكل السودانيين المؤمنين بوحدة البلاد وعدالة قضيتها.

وإننا نؤكد التزامنا الكامل بالقتال تحت إمرة وقيادة القوات المسلحة السودانية، حتى تحرير كامل تراب الوطن من دنس التمرد، واستعادة الأمن والاستقرار وبناء سودان يسع جميع أبنائه.

المجد والخلود للشهداء الشفاء العاجل للجرحى والنصر للسودان وشعبه الأبي