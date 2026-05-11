3.5 مليون دولار مقابل رؤوسهم.. قراصنة صوماليون يختطفون ناقلة نفط بطاقمها المصري

تعيش عشرات الأسر المصرية حالة من القلق بعد وقوع أبنائها الثمانية وهم أفراد طاقم ناقلة “M/T Eureka” النفطية في قبضة قراصنة صوماليين.

ووجهت عائلت البحارة المصريون استغاثات عاجلة للتدخل الدولي والدبلوماسي لإنقاذهم قبل فوات الأوان.

وبدأت تفاصيل المأساة، بحسب تصريحات أدلت بها أسرة المهندس محمد راضي عبد المنعم، أحد المختطفين، لوسائل إعلام مصرية محلية، حين انطلقت السفينة من ميناء الفجيرة الإماراتي متجهة إلى أحد الموانئ اليمنية.

وفي الثاني من مايو الجاري، اعترض قراصنة صوماليون طريق السفينة واقتادوها تحت تهديد السلاح إلى السواحل الصومالية، ليتبين لاحقاً أن جميع أفراد الطاقم المحتجزين يحملون الجنسية المصرية.

وأفاد أحمد راضي، شقيق المهندس المختطف، بأن الخاطفين تواصلوا مع الشركة المالكة للسفينة وحددوا فدية مالية ضخمة قدرها 3.5 مليون دولار أمريكي مقابل إطلاق سراح البحارة، مهددين بتصفيتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وأوضح راضي أن شقيقه تمكن من التواصل معهم في السادس من مايو، إلا أن آخر رسالة وردت منه يوم أمس حملت أنباءً صادمة، حيث أكد تعثر المفاوضات وتوقف الشركة عن التواصل مع القراصنة، مما يعرض حياة الطاقم لخطر داهم.

من جانبها، وجهت شقيقة المهندس محمد راضي اتهامات مباشرة للشركة المالكة للسفينة، مؤكدة أنها لم تتخذ خطوات جادة أو فعالة لإنهاء الأزمة، محملة إياها المسؤولية عن سلامة البحارة ومنددة بما وصفته بـ “التخلي عن الطاقم” في مواجهة مصير مجهول.

وتناشد أسر المخطوفين السلطات المصرية والجهات المعنية بسرعة التدخل والتنسيق مع القوات البحرية الدولية المتواجدة في المنطقة، للضغط على الجهة المالكة أو التعامل مع الخاطفين، لضمان عودة أبنائهم الذين باتوا رهائن لمساومات مالية بين القراصنة وشركة الشحن.

وجاءت أسماء البحارة المصريين المختطفين كالتالي:

مهندس ثالث: محمد راضي عبد المنعم المحسب، ضابط: مؤمن أكرم مختار أمين، كبير المهندسين: محمود جلال عبد الله الميكاوي، بحار: سامح عبد العظيم الدسوقي السيد، ميكانيكي: أسلم عادل عبد المنصف سليم، مهندس كهرباء: محمد أحمد عبد الله، لحام: أحمد محمود سعد إسماعيل درويش، الطباخ: أدهم سالم شعبان جابر.

المصدر: القاهرة 24 + روسيا اليوم