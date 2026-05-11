نهاية مأساوية لحفل زفاف.. برازيلى يطلق النار على عروسه أمام المعازيم

تحولت أجواء الفرح إلى مأساة دامية في البرازيل، بعدما أقدم عريس على قتل زوجته بعد ساعات فقط من حفل زفافهما، إثر مشادة عنيفة نشبت بينهما أمام الحضور، في واقعة صادمة هزت مدينة كامبيناس بولاية ساو باولو.

وحسب موقع “ذا صن” البريطاني قُتلت العروس ناجيلا دويناس ناسيمنتو، البالغة من العمر 34 عامًا، على يد زوجها دانييل باربوسا مارينيو، البالغ من العمر 55 عامًا، خلال حفل الزفاف الذي أقيم السبت الماضي، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وبحسب التحقيقات الأولية، دخل الزوجان في خلاف حاد خلال الاحتفال، تطور سريعًا إلى اشتباك جسدي وسط حالة من الذعر بين الحاضرين، قبل أن يُشهر العريس سلاحه الوظيفي ويطلق النار على زوجته ثم يفر من المكان.

وقالت الشرطة إن المتهم عاد مرة أخرى إلى موقع الحفل بعد دقائق، وأطلق مزيدًا من الأعيرة النارية على زوجته أمام شهود العيان، في مشهد مأساوي صدم أفراد العائلة والمدعوين.

وتمكن بعض الأقارب من إخراج الأطفال من موقع الحادث قبل تصاعد العنف، فيما أكدت السلطات أن العروس كانت أمًا لثلاثة أطفال من علاقة سابقة.

ووصلت فرق الإسعاف إلى مكان الواقعة في محاولة لإنقاذ العروس، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بعد تعرضها لعدة طلقات نارية.

وألقت الشرطة القبض على العريس بعد وقت قصير من الحادث، ويواجه حاليًا اتهامات تتعلق بقتل النساء بدافع العنف الأسري، وهي جريمة تُصنف في البرازيل ضمن جرائم “قتل الإناث”.

ويعمل المتهم ضابطًا بالحرس البلدي في مدينة كامبيناس منذ عام 1998، وهو جهاز أمني محلي مسؤول عن تأمين المرافق والأماكن العامة.

وقالت الشرطة المحلية إن المتهم تواصل بنفسه مع السلطات عقب إطلاق النار، قبل أن يتم اقتياده إلى قسم مختص بجرائم العنف ضد المرأة للتحقيق معه.

ومن جانبها، أصدرت إدارة الحرس البلدي بيانًا أعربت فيه عن أسفها الشديد للحادث، مؤكدة التزامها بمواجهة جميع أشكال العنف والتحقيق في ملابسات الواقعة بشكل كامل.

